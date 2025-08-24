Si Sassa de Osma dice que el vestido toalla es la prenda más 'cool' para cerrar el verano, solo podemos darle la razón

Sassa de Osma es una de esas mujeres que convierte cualquiera de sus apariciones en un despliegue de estilo, sin importar la ocasión, ni el lugar. Pues bien, desde sus lujosas vacaciones en la isla de Cerdeña nos ha dejado el look que vas a querer copiar para cerrar el verano, porque cuando la 'royal' apuesta por algo solo puede significar una cosa: la inspiración está servida. Y es que hay pocas personas que puedan lucir impecables con un bikini y moño despeinado o con el pelo mojado recién salida de la playa, pero ella lo consigue siempre.

Por algo la peruana y mujer del Príncipe de Hannover es considerada una de las 'royals' con mejor gusto de las Casas Reales en la actualidad. Lo cierto es que nos tiene acostumbradas a estilismos que gritan lujo silencioso en su máxima esencia con prendas de la firma que cofundo hace unos años, Philippa 1970, pero que lleva igual de bien cuando se trata de firmas francesas o 'made in Spain', la última prueba es uno de los looks con la que hemos visto disfrutando en alta mar desde Cerdeña, con una prenda que puede que tuvieras en el olvido, pero que ella recupera con esa sofisticación que la caracteriza, hablamos de un vestido toalla.

El regreso del vestido toalla, la prenda más inesperada del verano

Cuando pensábamos que el vestido toalla se había quedado en las fotos de archivo de los 70 o en los estilismos más relajados de piscina, llega Sassa y lo convierte en objeto de deseo. No es la primera vez que vemos esta pieza en escena, el verano pasado Carmen Lomana ya lo elevó desde Marbella, pero ahora es la royal quien lo sitúa de nuevo en el mapa fashion con un aire renovado y muy chic. El diseño en cuestión pertenece a 'La Veste', la firma 'made in Spain' creada por Blanca Miró y María de la Orden que ya cuenta con tienda en París y que se ha ganado el corazón de las 'insiders' más exigentes, las francesas.

Mini vestido toalla rojo, de La Veste (160 euros)

Mini vestido toalla rojo. La Veste

Se trata de un modelo mini en color rojo intenso con ribetes en ondas azul marino y blanco, confeccionado en tejido toalla y con bolsillos delanteros. Un mix perfecto entre nostalgia, comodidad y tendencia, que demuestra que a veces las prendas más sencillas son las que mejor resumen la esencia del verano.

Cómo lo combina Sassa de Osma (y por qué querrás copiarla ya)

La 'royal' ha sabido llevar este vestido toalla con ese aire desenfadado, pero chic que tanto la caracteriza. Lo ha combinado con gafas de sol blancas de inspiración retro, moño relajado y un beauty look natural glow que encaja a la perfección con el escenario mediterráneo. El resultado es una declaración de estilo en toda regla: un look fácil, cómodo y con el sello de sofisticación que solo Sassa sabe dar a prendas que, en otras manos, podrían parecer demasiado básicas. Y es que si ella lo lleva, solo podemos afirmar que este vestido es la prenda más 'cool' para cerrar el verano.

Porque sí, lo que parecía una pieza olvidada en el fondo del armario, hoy se convierte en tendencia gracias a Sassa, y ya estamos visualizando cómo se convierte en el uniforme favorito de las 'insiders' para exprimir al máximo los últimos días de agosto.