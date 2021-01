¿Estás saliendo con un narcisista? Las seis pistas que te ayudan a detectarlo

En la actualidad, sólo hay que darse una vuelta por las redes sociales o visitar las páginas de los más famosos influencers o instagramers peleando por millones de seguidores, para darnos cuenta que conceptos como narcisismo, egocentrismo o egolatría, están muy de actualidad.

Sin embargo, también hay narcisistas en nuestra sociedad sin perfiles en redes sociales (o sí). El caso es que no saben que lo son o lo saben pero no les importa. No obstante, en una relación amorosa pueden llegar a ser un peligro para sus parejas.¿Quieres saber si estás con un narcisista? La psicóloga clínica Pilar Guerra (www.pilarguerra.es) describe las fases por las que suele pasar una pareja cuando uno de ellos sufre Trastorno Narcisita de la Personalidad.

Según Pilar Guerra, las claves o fases para detectar a una relación con una persona con trastorno narcisista de la personalidad son las siguientes:

1ª FASE - LOVE BOMBING. Aparece un día con mil flores o atenciones y escaleras hasta el cielo, prometiendo amor eterno. La pareja se lo cree, aunque su instinto le advierta con banderas rojas, que es un amor exagerado. La fase de ‘Love Bombing’ es un bombardeo de amor desmesurado al comienzo de la relación, que ejerce la persona con Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP) para atraer a su pareja de manera segura, sin la intención de profundizar en su ser interior algo más. Lo hacen por ellos, para nutrirse de su amor, no para nutrir a su pareja con el de ellos.

2ª FASE - DEVALUACIÓN. ”Cuidado con decirle que le quieres. Puede que entonces deje de tener interés por ti”, advierte el instinto de la pareja, cuando ya un día la persona con TNP consigue sentirse amada. Pero al no hacer caso al instinto y decirle “te quiero”, el cambio es radical. Ya está en sus redes. Es la denominada fase de devaluación, una manera de ningunear, de despreciar, de cosificar al otro, de no darle valor como persona. Su trastorno narcisista le impide valorar el amor fluido. No se quiere así mismo, no puede quererte a otro.

3ª FASE - REFUERZO INTERMITENTE. Cuando la pareja empieza a dudar de sus conductas, entra en disonancia cognitiva, una manera de dudar sobre sus criterios. Pero generalmente la persona con TPN ya había entrado en la fase de refuerzo intermitente. A veces premia, otras castiga. El/la narcisista no puede mantener una relación sana y querer igual todo el tiempo. Ni tan siquiera se puede soportar a sí mismo. No tiene la madurez suficiente para aceptarse, ¿cómo entonces va a aceptar a su pareja?

4ª FASE - TRIANGULACIÓN. Finalmente aparecen los celos, las sospechas de que la persona narcisista puede mantener relaciones con terceros. Aquí, el miembro de la pareja aquejado por narcisismo necesita demostrar al otro que está constantemente en peligro. Necesitan su temor. Y, verdaderamente, la pareja está en peligro.

5ª FASE - DESCARTE. Esta fase puede sucederse de dos maneras. Por un lado, la situación llega a un extremo tal de malestar vital a todos los niveles, que la persona no narcisista, que tiene como principal característica ser empático, deja la relación de forma abrupta, con inseguridad y miedo; ha llegado a su límite, y se da cuenta que está enfermando psicológicamente. Por el contrario, puede suceder que sea el narcisista quien descarta, deja de tener contacto de manera abrupta, sin explicación. Generalmente ya tienen otra pareja en sus vidas.

6ª FASE - HOOVERING. El narcisista aparece de nuevo tras el descarte. Si se siente “abandonado”, va a volver a la fase de Love Bombing. Una vez conseguida de nuevo la atención tras un nuevo cortejo, vuelve a descartar. Necesita que su “orgullo” salga ileso de esta relación y posterior ruptura.

Y la pregunta es, ¿estás con un narcisista?