Este es el truco secreto (y asequible) de Irina Shayk para conseguir una piel más joven cada mañana: el ‘ice ball’

En el mundo de la belleza existen tantos trucos de abuela como puedas imaginar, desde usar el labial como colorete, leche como desmaquillante, aplicar la mítica crema de Nivea para las estrías... Y ahora llega el nuevo tip más famoso de Instagram, el ice ball.

Ha conquistado a una de las mujeres más bellas y estilosas del globo terráqueo, nada más ni menos que ¡a Irina Shayk! La modelo rusa es una gran aficionada del sector, incluso ha lanzado junto a la facialista Mimi Luzón un lujoso tratamiento de oro 24 kt para reparar e iluminar los labios; y ahora vuelve a ser noticia con este producto ‘low-cost’ que puedes añadir desde hoy mismo a tu vida diaria.

A raíz de publicar un video sobre su rutina de belleza mañanera en su cuenta personal de Instagram hemos descubierto cómo consigue desde primer hora de la mañana lucir una piel natural y de película. Como primer y principal paso para despertar el rostro utiliza el mencionado ice ball. Se trata de un molde hueco y esférico que se puede llenar de agua o de producto y que se utiliza congelado. En palabras de la top, “despierta instantáneamente la piel”.

Irina explica en el vídeo que ella pone dentro un poco de agua con diferentes ingredientes como camomila o agua de frutas y después lo mete en el congelador. “A la mañana siguiente, te lo pasas por la cara sin olvidar el cuello. Así es como nos despertamos en Rusia, creedme que funciona. Puede que te deje la piel un poco roja, pero no te preocupes, se va con el tiempo”.

Ice ball de la firma You Are The Princess

Este gadget de belleza está diseñado específicamente para la realizar masajes faciales con frío sobre la piel. Esto estimula la circulación sanguínea, destensa los músculos faciales, reduce la hinchazón y aporta luminosidad a la piel.

Son muchos los facialistas que confirman que el Face Icing (o, lo que es lo mismo, pasar un cubito de hielo por el rostro o, en su defecto, lavarlo con agua muy, muy fría) es un gesto de belleza infalible e inmediato. ¿Preparada para hacerte con la propuesta de You Are The Princess por menos de 6€?