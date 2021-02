Los cuatro productos estrella que necesitas para proteger tu piel de la luz azul

La piel es nuestro templo más preciado. Nos exponemos casi todo el día a la luz solar, pero también a la azul. Pero ¿qué es esta famosa luz azul que no dejamos de escuchar en todos sitios? Está producida naturalmente por el sol y de manera mucho más intensa por las pantallas de los ordenadores, móviles, etc. Y sí, confirmamos que estas dos palabras son el nuevo peligro ‘beauty’ ahora que pasamos más tiempo (a veces del que deberíamos) frente a ellas.

¿Qué consecuencias directas tiene sobre una de las zonas más delicadas del cuerpo? Hiperpigmentación, es decir, es el oscurecimiento de un área de la piel; la considerable disminución de la regeneración celular, la temida aparición de arrugas, pérdida de elasticidad, reducción la producción de colágeno... Aunque no nos demos cuenta a priori, sus efectos a corto plazo no son demasiado agresivos, pero es muy importante protegerse con los cosméticos adecuados para prevenir (y no arrepentirse demasiado tarde) cuanto antes el envejecimiento digital y corporal.

Si quieres frenarlo desde hoy mismo, descubre los mejores productos del mercado para hacer frente a la luz azul, la más temida del siglo XXI. ¡Aunque también puedes hacerte con un par de gafas de Mo Eyewear o Northweek ! Tienen un recubrimiento especialmente desarrollado para reducir los destellos y bloquear la luz azul de los dispositivos digitales.

Y recuerda, aunque no salgas de casa y esté lloviendo a mares, siempre tienes que aplicarte crema solar, una bruma facial para refrescarla e hidratarla cada ciertas horas y seguir estos trucos para que no se te resequen y rompan los labios en tiempos de mascarilla. ¡La salud de la piel es nuestra carta de presentación al mundo, mímala hoy y siempre!

ATASHI

Desmaquillante Supernight de Atashi.

La firma Atashi tiene una amplia gama de productos dedicados a este tema. Nuestra favorito es el limpiador-desmaquillante y exfoliante Gel to Milk Supernight, un gel que se convierte en leche cuando lo pones en contacto con la piel. Esta propuesta de belleza aporta una ligera exfoliación al rostro y está formulada para revertir los efectos de la luz azul, sentirás el efecto purificante de sus esferas biodegradables ultrasuaves.

GLOW FILTER

Crema oxigenante AM + PM de Glow Filter.

La crema oxigenante AM + PM de Glow Filter libera oxígeno puro al penetrar en la piel con un triple efecto: acción hidratante 3D de larga duración, purificante y antioxidante. Es capaz de reforzar el sistema de protección natural de la piel por la acción del bambú y el extracto de wakame. El resultado es un rostro con una mayor elasticidad, energía y luminosidad y un efecto escudo 360º que combate eficazmente la acción negativa de los radicales libres, la polución y la luz azul, fortaleciendo la barrera cutánea y reduciendo los daños en el ADN.

GUERLAIN

Abeille Royale Escudo Protector de Guerlain.

La propuesta de Abeille Royale Escudo Protector garantiza una protección diaria de la piel gracias a su FPS 50 y a un PA++++. Este tratamiento proporciona la solución perfecta para proteger la piel del daño causado por las cuatro fuentes luminosas: UVA (incluidos los rayos UVA largos), UVB, luz azul y luz inflarroja. La exclusiva Jalea Real de Guerlain, la miel de abeja negra de Ouessant y la miel de Marruecos de Euphorbia protegen el colágeno de la piel y mejoran su síntesis. El resultado es claramente una piel más firme, una tez luminosa y una textura de la piel más fina.

QUINQUE

Contorno de ojos de Quinque.

Por el día, este contorno de ojos de Quinque con cannabidiol, su ingrediente estrella con excelentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, hidrata y protege tu mirada contra la contaminación digital. Por la noche, ¡se convierte en mascarilla! Una capa un poco más gruesa que se absorbe durante el sueño te aportará un boost de hidratación que no pasará desapercibido. Sin olvidarse, por supuesto, de reducir las bolsas; además su textura ligera y fresca es la clave para una mirada descansada y protegida.