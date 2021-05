Amelia Bono sabe que SOLO necesitas este vestido ‘cut-out’ de Zara y tus botas altas de invierno para ser TENDENCIA máxima (en la playa o en Madrid)

Los sábados son para estrenar vestidos. Y si no que se lo digan a Amelia Bono que nos acaba de conquistar desde su escapada a la playa con este mini vestido ‘cut out’ de nueva colección de Zara que ha combinado con sus botas altas de invierno de piel de cocodrilo. Y no se puede ser más tendencia y más sexy. Ya sea desde la playa o para un ‘tardeo’ con amigas en Madrid. ¿Quién se apunta a copiarle el look este mismo sábado? ¡Yo sí!

Si hay algo que nos gusta de la primavera, es poder llevar todos los vestidos más veraniegos con nuestras botas sin morir en el intento.

VESTIDO MINI CUT OUT (39,95€)

Vestido mini cut out.

Vestido mini cut out.