No se puede ser MÁS TENDENCIA (y bellezón) que Paz Vega deslumbrado en la alfombra roja del Festival de Málaga 2021

Sí, amigas, las ganas de alfombras rojas que teníamos ya so proporcionales a las de verano, vacaciones y playa. Y más si llega Paz Vega al Festival de Málaga y se marca dos lookazos increíbles en el mismo día. Dos opciones perfectas y en tendencia, una de día y una de noche. ¿La REINA del Festival de Málaga? Sin duda de momento ha sido Paz Vega con estos dos estilismos de nivel diosa. ¿Aún no los has visto? Preparada.

Para la presentación por el día de su película en el Festival de Málaga, Paz Vega ha lucido un vestido de la firma que está arrasando en este momento en España. Sí estamos hablando de los diseños de Inés Domecq en IQ Collection. Un diseño midi de lino con detalle de bolsillos armados en los laterales. Escote cerrado en la parte delantera, hombreras marcadas y fajín ajustable a modo de cinturón. ¡Una maravilla! ¿Su precio? 120€.

La actriz Paz Vega posa durante la presentación de la película "La casa del caracol".

Mientras que para la noche y la alfombra roja, el negro ha sido el gran protagonista. Un dos piezas hecho para ella también de marca española, The 2nd Skin Co. Un look formado por top de hombros al aire realizado en tafeta con volantes y mangas abullonadas y pantalón de pinzas en mikado con cinturón en charol al tono.