De Saint-Tropez a Santorini: los bañadores y bikinis de inspiración sesentera que querremos lucir en nuestras escapadas veraniegas

Si no has encontrado tu traje de baño favorito en lo que llevamos de este verano 2021, sigue leyendo. Desde LifeStyle viajamos al pasado hasta sumergirnos en la década de los 60. Allí daremos con la inspiración que tanto ansiamos para lucir espectaculares en nuestras jornadas de playa. ¿Eres una amante de la moda de baño y has seguido las tendencias que la han marcado a lo largo del tiempo? Entonces sabrás que en los años 60 todo comenzó a cambiar.

Hasta aquel entonces la moda de baño únicamente estuvo protagonizada por los bikinis de talle alto y los bañadores que pretendiendo ser más atrevidos, intentaban hacerse un hueco en el armario de la mujer. En la década de los 60 se pudieron ver las primeras apariciones -de la mano de la icónica actriz Audrey Hepburn-de lo que después se convertiría en el bañador rojo icónico de Pamela Anderson en Los vigilantes de la playa.

A finales de la década, la actriz Chatherine Deneuve revolucionaría la industria de la moda con un modelo de bikini de un talle más bajo de lo habitual, nunca antes visto. Además, las celebrities del momento se alzaron con el bikini metalizado dispuestas a cambiar el rumbo de la moda de baño.

Este 2021 revisamos cómo han evolucionado los clásicos y elaboramos una selección de bikinis y bañadores de inspiración sesentera para aquellas mujeres de 50 que sienten predilección por la moda de antes, con el objetivo de que puedan transportarse a su eterna juventud y volver a enfundarse en aquellos diseños que las acompañaron en infinidad de experiencias. Y si eres de esas chicas de 20 que desde pequeñas han adorado la colección veraniega de sus madres, no pierdas la oportunidad de hacerte con el modelo que más favorezca a tu silueta. Recuerda, para completar un estilismo de playa de 10, puedes sumar tu prenda de baño a los kimonos y caftanes que son máxima tendencia esta estación. ¡Son piezas frescas, cómodas y funcionales, perfectas para la época más calurosa del año!

Bañador camiseta de mujer liso, de Énfasis (19,99€)

Bañador de El Corte Inglés

Bañador de mujer bandeau textura, de Énfasis (27,95€)

Bañador de El Corte Inglés

Bañador de mujer asimétrico, de Fórmula Joven (26,95€)

Bañador de El Corte Inglés

Bañador Shapewear Bandeau, de Énfasis (41,35€)

Bañador de El Corte Inglés

Ladies Shimmering Bandeau Set, de Urban Classics (31,90€)