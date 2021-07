Las zapatillas de deporte que triunfarán la próxima temporada según las expertas en moda no son de ninguna de las firmas que te imaginas

En uno de esos giros inesperados y sorpresas increíbles que tiene este loco mundo de la moda, el pasado mes de abril una noticia dejaba con la boca abierta a media Europa. Algo que empezó como una simple broma acabó convirtiéndose en el mayor caso de éxito que una prenda pueda tener un supermercado. Efectivamente, no hemos dicho tienda si no supermercado. Pero si todavía no conoces la historia vamos a empezar por el principio.

El 1 de abril, Alemania celebra una fiesta nacional conocida como April Fools’ Day, un equivalente a nuestro Día de Los Santos Inocentes del 28 de diciembre. Pues bien, una cadena de supermercados emblemática del país, en concreto Lidl, decidió aportar su grano de arena a esa celebración contando a todo su público que el gigante de consumo se había atrevido con una colección de moda con sus característicos colores y logo. Pasado el día y desmentido el asunto, cuál fue la sorpresa cuando los consumidores se volvieron loco pidiendo convertir en realidad la original broma.

Foto de campaña de la nueva colección de moda de Lidl

Y en Lidl no tardaron en escuchar las súplicas de sus clientes y lanzarse a por ello. Una colección en la que incluía además de calcetines unas zapatillas estilo chunky en amarillo, rojo y azul que no solo se vendió como la seda, si no que llegó a alcanzar el disparatado precio de 500 euros en las plataformas de reventa.

Zapatillas, calcetines y riñonera de la nueva colección de moda de Lidl

Ante tal éxito, la cadena ha querido volver a apostar por ello, y ya ha anunciado que el próximo 19 de julio pondrá a la venta nuevos diseños no solo de sus ansiadas zapatillas (12,99 euros), si no también de calcetines, camisetas, bolsas y hasta una riñonera. Todos los productos adornados con la logomanía de estos supermercados alemanes. Y aunque pueda sonarnos a locura, lo cierto es que si el diseñador Demna Gvasalia consiguió convertir en viral una camiseta de propaganda de la empresa de mensajería DHL en la más vendida de su colección Primavera Verano 2016 para la firma Vetements, quienes somos nosotros para decirle a Lidl que lo suyo es una locura.

Zapatillas deportivas, de Lidl (12,99 euros)