Volver a los 2000 es ver a Jennifer Lopez BESAR a Ben Affleck y además recuperar su coleta baja con PENDIENTES de aro XXL

Arden las redes sociales y no nos extrañas amigas, porque nosotras también estamos ‘living’ con el beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Exacto, hemos vuelto de golpe a los 2000 en un pestañeo. ¿Pero qué fantasía es esta? ¡Por fin! El beso que confirma el romance de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Estar soltera ya no está de moda amigas, ahora lo que está de moda es volver con tu ex. Y además, Jlo deja claro que este verano vamos a volver a llevar la coleta baja y pendientes de aro XXL. Eso sí, cuidado con la mascarillas.

Y es que después del revuelo por el beso, Jennifer Lopez ha celebrado el cumpleaños de su hermana con un look muy 200 también con coleta baja y sus característicos pendientes de aro. Que sí, queda claro que también se pueden llevar con 50 años. Aunque esta diva puede llevar todo lo que se ponga encima. ¡BRAVO POR ELLA!