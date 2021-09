Moda y arte, unidos en un proyecto para acercar artistas emergentes a las nuevas generaciones

No hace tanto, acceder al mercado del arte suponía para un artista todo un reto: encontrar galería, atraer a compradores o simplemente conseguir atención en los medios pasaba casi siempre por tener un buen representante. Algo de lo que no disponían la mayoría de ellos. Por otro lado, al arte, rodeado siempre de una imagen bastante elitista, no era algo atractivo para la gente más joven; a no ser que fueras verdadero erudito o pertenecieses a una clase social alta.

Internet acabó con esta situación para siempre. Su llegada supuso una verdadera revolución cultural al permitir a una cantidad innumerable de artistas mostrar sus obras al mundo entero. Al menos, solucionó parte del problema. Si bien es cierto que las redes sociales han supuesto un gran escaparate a pintores, escultores y creadores en general para llegar a un público potencial; por lo general, el usuario que llega a ellos es porque ya hay un interés o conocimiento previo. Miles de artistas se pierden así en un mar digital inmenso sin un padrino o mecenas que les ayuda a trasmitir sus obras a un público mayoritario y a las nuevas generaciones.

Stradivarius Meets Art. FOTO: Stradivarius

La marca de moda Stradivarius se ha propuesto ejercer ese papel a través de Stradivarius Meets Art. Se trata de un proyecto a largo plazo que tiene como objetivo ser una ventana global para artistas emergentes de todo el mundo. A través de su web, redes sociales y tiendas, creadores de todo el mundo de disciplinas como la pintura, la ilustración, la cerámica o la creación floral, llegarán a los millones de clientes que la marca tiene alrededor del mundo. En las plataformas de la marca, estos artistas encuentran un espacio sin límites para la creación y un público al que les sería imposible acceder de otra manera.

El proyecto está asesorado por la artista cubana Rachel Valdés, que además actúa de embajadora. Cada mes, nuevas jóvenes promesas del arte serán seleccionadas para sumarse a la iniciativa. Una selección realizada por curators y asesores profesionales que colaboraran en el proyecto a través de una búsqueda exhaustiva de talento internacional con una convocatorio en su web.

Stradivarius Meets Art. FOTO: Stradivarius

Cuatro artistas han sido los primeros seleccionados: Centan Lisbon, artista floral que crea composiciones como expresión a través de sus obras; Ana Collectives, una ilustradora que refleja la multiculturalidad; Oksana, ceramista que mezcla texturas y colores sin fin; y Montse Olmedo, artista que entremezcla hilos de algodón como expresión de su yo interno.

¡Ya está aquí la definitiva democratización del arte!