Ya no hay dudas, este OTOÑO necesitas una blazer de piel en tu armario y así lo demuestran ALBA DÍAZ, MARTA LOZANO y TERESA ANDRÉS con sus lookazos de fiesta

No lo llames fiesta, llámalo fiestón. ¿Has visto a todos los influencers y famosos anoche en una fiesta en Madrid? Sí, no hay Stories de Instagram que no sean de la inauguración en Alcalá de Henares del nuevo local de la cadena de hamburgueserías de origen valenciano The Fitzgerald Burger Company. Con actuación de Leiva y la presencia de Miguel Ángel Silvestre incluido. Lookazos, hamburguesas, patatas de vicio, mucha fiesta y todo previo test de antígenos para la tranquilidad de todos los asistentes. Pero amigas, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, los lookazos de la noche. Y nosotras nos hemos quedado con Alba Díaz, Marta Lozano y Teresa Andrés que nos han dejado claro que este otoño no puede faltar en nuestro armario una blazer de efecto piel.

La blazer de cuero, la tendencia noventera, que conquista (otra vez) el ‘street style’. La chaqueta que más viste vuelve a ser tendencia absoluta esta temporada. El éxito de dicha prenda no sorprende, ya que la combinación de las pasarelas, el street style de todas las ciudades del mundo y las cuentas de Instagram de las insiders llevan obsesionadas con la pieza en cuestión desde el pasado año. Y solo hace falta fijarnos en los looks de Alba, Marta y Teresa para ver que te hacen el look con cualquier estilo. Da igual que sea con vestido y botas, o ciclistas y stilettos, la blazer de cuero hace ‘match’ con todas las prendas de nuestro armario. Y para muestra, un botón.

MARTA LOZANO

Marta Lozano en la inauguración de la hamburguesería The Fitzgerald Burguer en Alcalá de Henares. FOTO: UAT GTRES

ALBA DÍAZ

Alba Díaz en la inauguración de la hamburguesería The Fitzgerald en Alcalá de Henares. FOTO: UAT GTRES

TERESA ANDRÉS