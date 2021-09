El estilo Isabel II, o cómo lucir cómo si tuvieses una finca en la campiña inglesa

La fascinación que el mundo diente por la Familia Real Inglesa es algo que no ha dejado de crecer en los últimos años. Reforzado por series como “The Crown” o películas como Spencer (pendiente de estreno y con Kristen Stewart en el papel de Diana de Gales), el público parece no cansarse nunca de todo aquello relacionado con los Windsor, y escándalos recientes como los del Príncipe Andrés o la guerra abierta entre Harry y Meghan Markle con el resto de la familia parecen mantener viva la llama de este culebrón real. Pero es que el pasado de esta familia también nos ha dejado historias dignas de cualquier super producción de Hollywood con tintes históricos. La abdicación por amor de Eduardo VIII, convertido porsteriormente en Duque de Windsor o el de sobra conocido matrimonio fracasado de Carlos de Inglaterra y Diana Spencer y su posterior y trágica muerte. Todo ello parece convertir a los Mountbatten-Windsor en la mejor ficción real que ofrecer al público. Por ello toda su vida, sus declaraciones, y hasta sus looks son analizados hasta el más mínimo detalle.

Solo hay que fijarse con como cada aparición de Kate Middleton, heredera natural de la sobriedad y discreción que caracteriza a estos royals desde hace varias generaciones, es analizada con lupa y esperada con ansia. Algo que ya empezó a pasar con su suegra Diana de Gales, cuyo estilo sigue siendo hoy, más de 20 años después de su muerte, fuente de inspiración constante para el mundo de la moda. Y lo mismo empezó a pasar con Meghan Markle, con quien incluso convertían cada aparición en duelo de estilo con su cuñada Kate, pero tras su desvinculación con la familia real y su posterior retiro a Los Ángeles parece haber disminuido considerablemente esa presión.

La moda recupera el look más clásico e informal de Isabel II FOTO: Pinterest La moda recupera el look más clásico e informal de Isabel II

Pero la moda se empeña en volver los Windsor para sacar ideas en sus nuevas colecciones y tendencias. La última es una de las que más nos han sorprendido, ya que no se centra en las mujeres más jóvenes de la familia, si no en la matriarca, Isabel II. Si pensabas que no había nada especial en su manera de vestir, te equivocas. Porque quizás fue el Gucci de Alessandro Michele el que trajo de nuevo a la palestra la moda del pañuelo a la cabeza, pero ella ya lo había llevado 60 años antes.

Influencers como Blanca Miró nos da las claves de cómo lucir esta tendencia en el 2021 FOTO: Pinterest

Su look de campo, no el de las recepciones oficiales, ese que estaba formado por pantalones de montar, chaquetas verdes caza tan míticas como el Barbour o modelos acolchados con cuellos de pana y botas de agua es el que la moda ha querido recuperar este año. También las americanas con estampado de cuadro inglés o de espiga funcionan en este conjunto. Y especialmente un detalle muy característico. Su inseparable pañuelo atado a la cabeza, que se ha convertido en un distintivo tan unido a La Reina como sus sombreros o su bolso de mano.