7 restaurantes de moda en MADRID para disfrutar del puente del Pilar como todo un ‘foodie’ en la capital

¿Te quedas este puente en Madrid o vienes a pasar unos días a la capital? Tranquila amiga, que si eres de las nuestras y te vas a pasar el Puente del Pilar en Madrid trabajando, nosotras tenemos la mejor solución. Y es que no hace falta salir de Madrid para disfrutar de los mejores planazos. La mejor experiencia gastronómica para convertirte en todo un foodie o un influencer de altura. Porque aquí os vamos a dejar 7 restaurantes de moda en Madrid donde se une la mejor comida y la mejor decoración. Está claro que además de disfrutar comiendo, vas a hacer las mejores fotos e Stories para dar envidia hasta a tu amigo el que se ha ido a la playa. ¿Preparada? Ya puedes empezar a reservar antes de quedarte sin sitio.

1. ROSI LA LOCA

Situado en la Calle de Cádiz, muy cerquita de La puerta del Sol en Madrid, nos encontramos con un local colorido y lleno de vida que llama la atención desde el exterior que ilumina su letrero con el nombre de Rosi La Loca. Además, comienza el festival Grana Padano en el que estará participando junto a otros 10 restaurantes en Madrid. Su plato estrella, para quien decida hacerse la ruta del festival, serán “los saquitos”. Se trata de unos fiocchi de pasta rellenos de pera y 3 quesos. Por supuesto, Grana Padano como protagonista. Un plato que no dejarán indiferente a nadie que se haga la ruta por todos estos restaurantes.

2. LE TAVERNIER

El nuevo place to be de la capital, la terraza de moda del momento ahora también apuesta por los brunch desde las 12 del mediodía. Diversión asegurada hasta la madrugada. Le Tavernier es el nuevo “rooftop” de la terraza azotea del hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía, en concreto en su octava planta. Al igual que un gran buque velero, está dividido en distintas y muy diferentes zonas, con una gran barra, escenario para eventos, zonas de degustación y mesas altas, mesas para dejarse llevar por todo su ambiente de una forma más tranquila y relajada, incluso, un singular “secret room” con capacidad para 18 comensales.

3. VILLA CAPRI

De los creadores de Bel Mondo, el italiano que ha arrasado y lo sigue haciendo en la capital, ha llegado para seguir arrasando Villa Capri, un restaurante de inspiración italiana ubicado en pleno centro de la ciudad. Con muchas opciones para hacernos disfrutar a través del paladar, el local, decorado con un aire retro setentero y con toques marineros, te transportará directamente a la Isla de Capri. La mejor comida para los amantes del italiano y la decoración más top para ser todo un influencer.

4. FAYER

El restaurante que ha enamorado hasta a Sara Carbonero. Fayer Madrid, situado en la Calle Orfila7, sigue consolidándose como uno de los lugares más elegidos y referentes de la ciudad, por su calidad gastronómica y su total discreción. Tanto madrileños como extranjeros pueden degustar la oferta de la sucursal española del restaurante argentino israelí de los empresarios y emprendedores Alejandro Pitashny y Martin Loeb.

5. SOHO CLUB MADRID

Porque a Soho Club Madrid (Plaza de España, 6. Planta 2) llega Wonder Brunch. Un completo espectáculo inspirado en la versión más canalla de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, para amenizar las mañanas de los sábados y los domingos a partir de las 12.00 H.

6. VILLA VERBENA

Villa Verbena tiene las claves para pasar un día redondo. A orillas del lago de la Casa de Campo, podemos encontrar este nuevo restaurante de comida tradicional pero con un toque moderno que renueva las bases de la cocina típica madrileña.

7. THE FITZGERALD BURGER

Las mejores hamburguesas de España que han conseguido conquistar hasta a Miguel Ángel Silvestre. ¿Qué más se puede pedir? Sus hamburguesas se cocinan cada día en un horno Josper con brasas de carbón vegetal. Para ello, utilizan la mejor carne de primera calidad, que proviene de ganado criado con alimentación 100% vegetal y en condiciones de bienestar. ¡Te vas a rechupar los dedos! Apunta, The Fitzgerald burguer.