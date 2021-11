GOLDA, la nueva cafetería Healthy and Tasty con una estética sesentera que va a arrasar en Madrid

¡Palabrita de Lifestyle! Y es que os decimos que Madrid ha vuelto a ser la misma de siempre, la ciudad frenética que nunca para. La de las aperturas constantes y los grandes eventos. Y para sobrellevar todo eso, nosotras, necesitamos mucha dosis de café. Y como buenas amantes del café del bueno, morimos de ganas de probar el de la nueva cafetería que va a arrasar en Madrid desde finales del mes de noviembre. Apunta su nombre: Golda.

Golda, el Café de Fayer, abrirá sus puertas a finales de mes en la Calle Orellana de Madrid y nos sorprenderá con un concepto Healthy and Tasty, con café de especialidad y zumos recién exprimidos. Fayer es el restaurante de parrilla argentina e israelí que actualmente tiene asombrado a medio Madrid y sigue apostando por la capital española. Sus fundadores y emprendedores son Alejandro Pitashny y Martin Loeb. Ahora, el grupo opta por la apertura de dos nuevos locales en Madrid, que, como nos cuenta Pitashny, él considera como la “nueva capital gastronómica del mundo y un gran lugar para emprender”. Y es que Madrid está en plena expansión, y el Grupo Fayer ha sabido coger la ola.

Así es como nace Golda, una cafetería Healthy and Tasty con una estética sesentera dónde podrás probar el mejor café de especialidad de la zona. Como en sus otros proyectos la arquitectura y el diseño es parte integral de la propuesta. Se definen como East Mediterranean Café, israelí, argentino, healthy y orgánico para gente cosmopolita de todas las edades. Cuentan con una espectacular cafetera Marzocco y Hola Coffee, y todo tipo de leches vegetales. Además, se podrá disfrutar del café en formato Take Away con un diseño atrevido y colorido.

Además, contará con toda una amplia variedad de zumos y smoothies preparados al momento, convirtiéndose en una oferta única en el barrio. Para terminar, podemos acompañar nuestro café con todo un surtido de bollería artesanal healthy para los que quieren cuidarse, pero también una parte Tasty para todos los que se quieran dar un capricho y endulzar un poco más su día. Por las noches, Golda nos sorprende también con una oferta de mezzes de raíces israelíes y milanesas.

¡Necesitamos que abran ya! Pero tranquilos, amantes del café, que nos han chivado que antes de finales de noviembre estará abierto. ¡Qué ganas! Golda pretende enamorar con su estética y su oferta de cafés, zumos y bollería/panadería a todo el barrio, abierto de L-V: 8:30-23:00, S y D: 10:00-23:00.

Por si fuera poco, además, Pitashny y Loeb nos sorprenden con otro proyecto que ya esta en curso: Patio 7, desayunos y comidas en la Calle Fortuny dentro del Hotel ONE SHOT. ¿Qué más podemos pedir?