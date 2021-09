La CHICA DE SEPTIEMBRE es AITANA con este conjunto ‘made in Spain’ (y sostenible) que es ideal para la vuelta a la universidad o a la oficina

Y aunque no sean las seis de la mañana, voy a salir a la calle y ponerme a gritar lo que me gusta este lookazo de Aitana Ocaña para este miércoles lluvioso de septiembre en Madrid. Mon amour, je t’aime, es lo que he sentido al verlo y también el temazo que no deja de sonar en mi cabecita. ¿Alguien más igual? Sin entrar en la polémica, eso sí. Que ya sabemos que hay un linchamiento a Aitana en redes por su colaboración de un menú ultracalórico de McDonald’s, siendo celíaca además. Pero oye, que nosotras no entramos en eso, que ya sabemos que criticar es el deporte favorito en este nuestro país por delante incluso del fútbol. Pero vamos a lo que nos interesa, el lookazo de Aitana.

Un conjunto de marca ‘made in Spain’ y sostenible, perfecto para septiembre, para la vuelta a la universidad o a la oficina. Y con esto ya le damos el título de nuestra chica septiembre favorita.

Se trata de un conjunto de la marca de Laura Sueiro, estilista, y Andrea Castillo, experta en marketing de moda y profesora de yoga, By Niuma. Una firma cuyos diseños se relacionan con el mantra más universal de la moda: “menos es más”. ¿Os suena el conjunto? Sí, ya lo llevó Lucía Rivera este verano en la presentación de la marca de bolsos de la que es imagen.

Lucía Rivera en la presentación de la nueva colección de Anekke. FOTO: Chema Clares GTRES

Eso sí, Aitana le ha añadido un cinturón negro con detalles dorados...¡Y nos encanta!

NILO KAKI (59€)

Top. FOTO: By Niuma

CRIZ KAKI (47€)