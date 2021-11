Rosalía y Rauw Alejandro, primer posado de pareja en la gala de Los 40 Music Awards

Gente

Crónica

Rosalía llegó al mediodía a Palma en un vuelo de línea regular e intentó pasar discreta entre el resto de pasajeros. Difícil misión, camuflada bajo una gorra y ese look chandalero suyo tan característico. Al Gran Melià Victoria, donde llegó para la hora de comer, sobre las dos de la tarde, lo hizo acompañada de un numerosos escoltas; no se entendió muy bien por qué: ni fans en la puerta ni demasiada gente en el hotel del Paseo Marítimo de Palma.

Eso sí, el revuelo fue mayúsculo cuando apareció por sorpresa, horas después, en la alfombra roja de Los 40 Music Awards, vestida de Dolce & Gabanna, y posó con Rauw Alejandro, oficializando así su relación. Se les vio nerviosos, poco naturales, tímidos, raro en ellos; eso sí, se cogieron de la mano. Ella, después dijo que su corazón “estaba muy contento. Estoy feliz”.

Rosalía y Rauw Alejandro, muy cómplices en Los 40 Music Awards FOTO: Vanesa Sánchez La Razón

Era la primera vez que la emisora musical celebraba sus premios fuera de Madrid y se encontró con Blas, la tormenta, que le obligó a cambiar el lugar de celebración de la alfombra roja a una ubicación a 15 minutos en coche del lugar donde se celebraría la gala. Y todo resultó como improvisado, aunque igual de efectivo.

Rosalía brilló con luz propia, como lo hizo Ed Sheeran, más comedido, más en su papel de gran estrella internacional que sabe que lo es, y que partía como uno uno de los grandes favoritos de la noche, mano a mano con C Tangana, que no estaba en territorio nacional; Sebastián Yatra, que ya por la mañana compartía redes sociales con Lola Índigo -que no se quita su uniforme de Niña de la Escuela-, y Pablo Alborán, que anunció nuevo disco. Y ojo a las pasiones que despierta Miquel Montoro, de los pocos vips de raza autóctona mallorquina que sigue dando lecciones de profesionalidad, rigor y seriedad. Lo mismo que Sandra Barneda, que va de isla (de las Tentaciones) a isla, y sin aún plan para la Navidad; o Lara Álvarez, que estaría encantada de compartir canción y escenario con Pablo Alborán.

Rosalía en Los 40 Music Awards FOTO: Vanesa Sánchez La Razón

Más sobre la pasarela, de baldosas de granito gris y con imagen gráfica del artista mallorquín Albert Pinya: Los estilismos más comentados fueron los de la influencer reconvertida a cantante de éxito, Bely Basarte, vestida como de algodón de azúcar, diseño de Ana Mingo Twins, o Alfred García, de Palomo Spain. Hubo también reencuentro de Triunfitos, con Blas Cantó liderándolo, vestido con traje rosa de los pies a la cabeza, y deportistas olímpicos como Lydia Valentín y Ray Zapata. Llamó la atención, mucho, la actitud de Sofía Aller, ex de Álvaro Soler. Tras atravesar, como ella mismo reconoció, una depresión, ahora ha resurgido con más fuerza creándose incluso un personaje nuevo, animada por su psicóloga. Le preguntamos por él, por su nuevo Mademoisselle Madame, y casi mejor no haberlo hecho. Nos guiñó un ojo y, con actitud desafiante, dejó a los micros plantados.

Cerró la primera parte de la noche, una Aitana radiante y nerviosa por las nominaciones. Su Mon Amour con Zzoilo sonaría fuerte. Igual que su corazón sigue diciendo “Je t’aime”, a Miguel Bernabéu, a pesar de los rumores de ruptura.