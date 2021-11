Ya puede nevar en Madrid que con el jersey de MARÍA POMBO estamos preparadas para todas las borrascas de frío que vengan

¿Va a nevar en Madrid? Esta es la pregunta que nos hacemos todos, lo que está claro es que viene una borrasca de frío, temperaturas muy bajas y lluvia. Pero todo eso no da igual si es con el jersey de María Pombo de nueva colección de su marca ‘Name the Brand’. Un jersey de cuadros en negro y marrón que no puede ser más tendencia y que además María Pombo ha dejado claro que queda perfecto con pantalones de efecto piel.

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Un jersey oversize con intarsia de cuadros bicolor y manga larga. ¿Puede ser más calentito? María Pombo nos ha chivado que ella lleva la talla S.

Jersey Dolores Beige (69,95 EUR)