Cuidado con las ofertas del Black Friday en Amazon que no son lo que parecen

El próximo viernes 26 de noviembre tiene lugar el Black Friday 2021, aunque la celebración comercial está en marcha desde la semana pasada. Ya entonces algunas cadenas comenzaron a lanzar ofertas y una semana después quedan pocas que no estén en modo Black Friday.

Entre ellas se encuentra Amazon, actualmente con sus Ofertas Anticipadas de Black Friday. Una selección de más de cinco mil “ofertas top” que abarcan la mayoría de sus categorías y con las que Amazon promete descuentos de hasta el 40%, lo que a priori suena muy bien, pero ¿son realmente tan “top” esas ofertas?

Lo primero que debes tener en cuenta es que esos descuentos son sobre el precio de venta recomendado, no sobre el precio que muestra el producto antes de entrar en oferta. Que ambos precios, el recomendado y el de Amazon pre Black Friday, no coincidan es algo bastante común, por lo que conviene no tomarse al pie de la letra la cuantía del descuento.

De hecho, comprar en Amazon es un poco como hacerlo en la Bolsa. Muchos artículos experimentan modificaciones de precios regularmente tanto al alza como a la baja, a veces grandes y más habitualmente pequeñas. Y no es raro encontrar ofertas que parecen atractivas y dejan de serlo inmediatamente si se consulta el historial de precios del producto. Estos son algunos ejemplos:

Para descansar de sorpresas con el precio, no es.

El “sillón Masaje Relax Calor” Don Descanso aparece con un precio de 244,99 €, rebajado desde los 289 € que muestra el recomendado. El más vendido en su categoría en el momento de redactar este artículo, el historial de precios señala que el mejor momento para comprarlo fue en los primeros días de septiembre, cuando se encontraba a 241,99 €. Pero si uno retrocede hasta los primeros días del sillón Don Descanso en Amazon, hace poco más de un año, verá que desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre 2020 el sillón podía comprarse por solo 229 €. Don Descanso alcanzó por primera vez su precio recomendado de venta en septiembre de este año, casi un año después de entrar en el catálogo de Amazon, y lo ha mantenido hasta aplicar la rebaja actual.

¿Es realmente una rebaja de cien euros?

El Motorola Moto G100 es un móvil de gama media-alta que lleva poco más de seis meses a la venta. Muestra un precio de 399 € rebajado desde 499 €, pero es más exacto decir que la rebaja parte de los 429 € que ha mostrado durante la mayor parte de los dos últimos meses. También ha tenido momentos con mejor precio que el actual, como cuando estuvo unos días a la venta por 387,63 €, pero lo más llamativo de su historial es ver como el pasado 4 de noviembre subía repentinamente su precio 70 € para alcanzar de nuevo el recomendado con el que salió a la venta y que ha mantenido hasta la actual rebaja.

Juraría que este solía estar más barato...

El televisor Philips 55PUS7504/12 de 55 pulgadas aparece a un precio de 649,99 € rebajado desde los 849 € recomendados. El modelo entró en el inventario de Amazon en julio de 2019 a este último precio, para situarse en los 669 € tres meses después y alcanzar en noviembre de hace dos años el precio por el que actualmente se oferta; bajó hasta los 559 € en diciembre de 2019. El producto desapareció durante un año de la tienda de Amazon hasta el último mes de octubre cuando regresó con su precio original de venta que ha mantenido durante un mes hasta la rebaja del Black Friday.

Utilizar un rastreador de precios es como tomarse la pastilla roja en Matrix.

El portátil MSI Modern 14 B10RBSW-064XES es otra oferta anticipada del Black Friday con un precio de 869 €, rebajado desde los 1.199 € del precio recomendado. No suena nada mal, pero resulta que ese precio recomendado no se ha aplicado durante más de dos semanas en todo este 2021, la última durante la primera de noviembre. Desde mayo, su precio más común ha sido 829 € poniéndose de vez en cuando en los 799 €.

Cómo averiguar si una oferta de Amazon es tan “top” como dicen o todo lo contrario

Necesitas un rastreador de precios para conocer el historial de precios de cada producto en Amazon. Una herramienta muy útil es Keppa, una extensión que puedas usar con cualquier navegador basado en Chromium (Chrome, Brave, Edge) y que te muestra en cada página de producto toda la información sobre el historial del precio de cada artículo, tal y como te contamos aquí.