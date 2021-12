SARA CARBONERO es fan declarada de LAS BOTAS Dr Martens burdeos que salvan todos sus looks en diciembre

Dr. Martens es esa firma que lleva décadas arrasando en todos los looks y es un básico en cualquier armario. No pienses que este zapato está solamente dirigido para un tipo de estilo, hay muchas mujeres que han apostado por Dr. Martens y consiguen un giro radical de sus looks. Y Sara Carbonero como buena fan de las botas lo sabe.

Probablemente, sepas que estas botas tienen un origen militar. Actualmente, son las más famosas de la industria, tanto por la calidad de sus materiales, el color negro auténtico y por ser un símbolo de autenticidad. Dr. Martens está unida a los movimientos de tribus callejeras, y desde hace pocos años, antes se vinculan a esa persona inconformista y descontenta. Todo esto cambió y estos mensajes no están ligados a la marca.

Stories Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

BOTAS BURDEOS (189€)

Botas burdeos. FOTO: Dr Martens

Sara Carbonero las ha lucido con unos vaqueros anchos para una tarde de mami viendo a sus hijos entrenar al fútbol.