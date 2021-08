Instagram está plagado de este vestido con aberturas laterales, y nosotras hemos encontrado su versión low cost en Zara

Si eres una seguidora de las tendencias y tu ojo está siempre pendiente de captar nuevos diseños con los que sorprender antes que nadie, y a ser posible que todavía no sean virales, para no coincidir con todo el mundo, este artículo te va a interesar mucho más de lo que piensas. Y es que hay veces que solo las más expertas en moda son capaces de ver la relación que hay entre una prenda de moda que podemos ver en la web de nuestra marca favorita y su relación directa con lo que vamos a llevar la próxima temporada.

Esto es algo que pasa muchas veces con Zara por ejemplo. Y es que a veces encontramos en su web o en los percheros de sus tiendas prendas que pueden resultarnos incomprensibles, que rompen con el resto de la línea de su colección y que en realidad no entendemos muy bien que hacen ahí ni quien las va a llevar. Pues bien, no pienses que la firma gallega hace las cosas sin pensar, pues lo más normal es que tenga su explicación detrás, aunque tú no hayas caído en ella. Y es que Zara es experta en encontrar la prenda estrella antes de que se haga viral, y en apenas 15 días es capaz colocar un modelo similar al alcance del público general, y normalmente a mucho menos precio. Algo que solo se consigue con un equipo de coolhunters, también conocidos como ojeados o catadores de tendencias, que dedican su día a día a examinar con lupa las nuevas tendencias que se avecinan antes de que se hagan virales.

Y aunque puede haber algunas que lleguen a la matriz de Inditex cuando ya son las más buscadas y deseadas (es el caso del verano Jacquemus que hemos vivido gracias a Zara) otras necesitan pasar por el filtro de Amancio para que no pares de verlas en la calle, como es el caso demuestro último hallazgo. Y es que cuando todavía no había terminado la primavera algunas de nuestras influencers francesas favoritas, como Camille Charriere, Caroline de Maigret o Sabina Socol aparecían en sus cuentas de Instagram con un vestido muy peculiar. Se trataba de un aparente modelo sencillo en punto y color negro. Pero lo que tenía de especial era sus aberturas en el lateral, que alcanzaban desde el bajo midi de la prenda hasta el cuello, dejando ver todo el perfil del cuerpo.

Sabina Socol con vestido de Marcia

La tan deseada prenda la firmaba Marcia, una joven marca parisina que proponía diseños de lo más atrevidos y originales a precios que rondaban los 300 euros. Y tras mucho verlo circular por la red social, solo era cuestión de tiempo que Zara lo pusiese al alcance de nuestra mano, presentado su versión -algo más discreta, con aberturas más cerradas- y por solo 29,95 euros. Nuestro consejo es que corras a hacerte con él antes de que se acabe.

Vestido punto aberturas laterales, de Zara (29,95 euros)

