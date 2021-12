Sudadera de fiesta: Di adiós a pasar frío cuando regresas a casa con mucho estilo

¿Salir sin límites un sábado noche con todos tus amigos o quedarte en casa viendo la última temporada de Emily in París? Claramente, ahora que estamos de vacaciones, necesitamos disfrutar e ir a todos los locales de moda de la ciudad. La decisión más complicada es saber qué falda o vestido llevarás, sin olvidar ese top que has comprado en Black Friday o Papá Noel te ha regalado. Olvídate de todo lo anterior, y piensa en lo calentita que estarás con una sudadera. Ya es hora, de imponer las sudaderas como básicos para salir de fiesta y que no solo estén orientadas para ir al gimnasio o para un look más informal.

Todas las pasarelas han hablado y han determinado qué tenemos que llevar: plumas, lentejuelas o colores llamativos. Estas normas de estilo, para ser una auténtica Carrie Bradshaw, han sido incluidas por nuestras marcas favoritas, y en consecuencia hemos localizado las mejores sudaderas de fiesta.

Como ya te has podido dar cuenta, la ropa deportiva está de moda y por ese motivo, tienes que ser atrevida y añadir una sudadera con una falda mini. Mira el ejemplo de Teresa Andrés y su sudadera de Versace. No te preocupes por tu cuenta bancaria, hemos localizado opciones low cost e incluso más bonitas.

Aunque las temperaturas son más altas de lo normal, cuando salgas de la discoteca tendrás frío. No te puedes olvidar del abrigo, pero piensa en lo calentita que estarás con una sudadera con capucha. Además, protegerás tu cabello antes de la entrada al local, así lucirás una melena de celebrity.

Lucía Barcena con una sudadera de Anitials. FOTO: @luciabarcena

Ya sabemos que el look de Lucía Barcena es un conjunto pensado para ir a la oficina, e incluso para comer con amigas y probar los nuevos platos de Bel Mondo. Pero, y si añades una falda midi con lentejuelas, unos tacones negros y un abrigo de peluche. No nos puedes negar que es la combinación ganadora, con la que saldrás a arrasar en Nochevieja.

No pierdas detalle de las siguientes sudaderas de fiesta. Estamos convencidas que no te será difícil de encontrar el pantalón o la falda correcta. ¡Adiós a pasar frío!

SUDADERA LENTEJUELAS MULTICOLOR (89,00 €)

Sudadera con colores vibrante. FOTO: Uterqüe

Uterqüe ha diseñado una sudadera que combina tanto con una falda larga con plumas o un pantalón efecto piel. ¿Con qué te quedas?

SUDADERA OVERSIZE PRINT (17,99 €)

Sudadera azul con algodón reciclado. FOTO: Bershka

¡Aquí está la compra noventera! Bershka de nuevo nos soluciona nuestras demandas, y por eso ya no hay excusa para tener una prenda sencilla y básica para salir de fiesta.

SUDADERA DE MUJER CON VOLANTES (35,99 €)

Sudadera blanca de manga larga. FOTO: Fórmula Joven

El color blanco es un tono que combina bien con todo. Una sudadera blanca, siempre queda bien con un pantalón negro de tiro alto y unas botas XXL.