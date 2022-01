Mery Turiel estrena el vestido de lentejuelas de Zara que ya lució Teresa Andrés Gonzalvo

Puede que pienses que una vez pasada la Nochevieja las lentejuelas vuelven al fondo del armario para no salir de allí hasta la próxima Navidad, con excepción quizás de alguna fiesta de aire discotequero o temática setentera. Pero nosotras ya te dimos hace unos meses varias claves para lucir este tipo de prendas a plena luz del día, y no solo al caer la noche. Por todo ello no nos sorprende nada encontrarnos todavía con alguna de nuestras influencers favoritas compartiendo looks con vestidos de este brillante tejido.

La última en hacerlo ha sido Mery Turiel, quien ha recurrido a Zara para conseguir este bonito y favorecedor vestido midi de silueta tubo con abertura lateral en la falda. Además, el cuello halter es perfecto para aquellas que quieren enfocar la atención en los hombros. Pero aunque nos encanta, lo cierto es que tenemos que reconocer que no es la primera reina de Instagram a la que se lo hemos visto puesto, ya que Teresa Andrés Gonzalvo ya nos deleitó con él precisamente para la noche de fin de año.

Vestido tubo lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Vestido tubo lentejuelas, de Zara FOTO: zara

Aunque ahora mismo este vestido se encuentra agotado en la web de la marca estamos segura que en más de un Zara podemos encontrarlo en su próxima sección de rebajas a un precio mucho menor. No dudes en hacerte con él, porque te aseguramos que le sacarás mucho más partido del que piensas-