Ni la capa de Ramontxu va a robar tantos corazones esta Nochevieja como la blazer de las REBAJAS DE MANGO que Mery Turiel lleva con medias fantasía

‘Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás’. Como diría la canción de Mecano, un año más estamos preparadas para despedir el año. Aunque no es el Fin de Año que habíamos soñado, otra vez marcado por el coronavirus y los contagios, sí que lo vamos a dar todo con nuestros looks aunque sea para celebrarlo en casa. Que oye amigas, no importa el lugar si no lo compañía. Y en este caso el estilismo también. Y esta blazer que nos ha descubierto Mery Turiel es perfecta para Nochevieja. Parece cara pero es de Mango, y te diré más, es de las rebajas de Mango que ya han empezado.

¿Lo mejor? Que la puedes llevar a modo de vestido con una medias fantasía como ha hecho la influencer.

Stories de Mery Turiel. FOTO: @meryturiel

Americana doble botonadura (49,99€)

Blazer botones. FOTO: Mango

Diseño estructurado con doble botonadura recto con cuello pico con solapa y manga larga abotonada en esta blazer perfecta de le colección de fiesta.