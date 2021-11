Grace Villarreal desvela cuáles son sus New Balance favoritas para cualquier look

Las zapatillas clásicas de New Balance son un básico para cualquier look de entretiempo o de invierno. Grace Villarreal aprovechó el fin de semana para irse de viaje con su familia a Disneyland en París. Si has ido, sabrás que tienes que andar y andar durante muchas horas, pero a cambio vas a disfrutar de experiencias únicas. La influencer escogió unas New Balance clásicas y vintage para montar en todas las atracciones y correr junto a sus hijos.

¿Qué modelo de New Balance escogió? Grace Villarreal ha desvelado a sus seguidores cuál es su sneaker favorita de la firma. Estaba claro que el modelo 574 classic. Una zapatilla que sirve para andar horas y horas, sin perder el estilo en ningún momento. Aunque ella lleve unos colores clásicos, el modelo 574 tiene una gran variedad cromática.

Story de Grace Villarreal enseñando sus New Balance. FOTO: @gracyvillarreal

Si estabas buscando unas zapatillas bonitas, baratas y buenas ya tienes aquí la solución. Grace Villarreal ha demostrado que con sus zapatillas de New Balance está sobreviviendo a una larga jornada junto a Mickey Mouse.

NEW BALANCE 574 (90,00€)

Modelo 574 de New Balance en tonos grises. FOTO: New Balance

New Balance 574. FOTO: New Balance