Tres alternativas efectivas que deberías probar si bebés demasiado café

Cada mañana cuando llegas a la oficina o a la cafetería más bonita que has descubierto por Instagram, repites la misma frase: “yo hasta que no me tomo un café por la mañana no me despierto”. El café es la primera bebida que solemos tomar, nada más levantarnos, aunque es recomendable beber varios vasos de agua para una buena hidratación. Sin ninguna, el café es la bebida con el aroma más irresistible del mundo y en España nos gusta mucho. Tal y como publica El auténtico café, el 63% de los españoles mayores de 18 años toma alguna taza al día.

Sí has notado que estás tomando mucho café, y quieres sustituir tantas tazas o incluso eliminar esta bebida, tienes que saber que hay muchas opciones para obtener la misma energía. Tomar demasiada cafeína puede provocar problemas de insomnio o trastornos del sueño, las mujeres embarazadas no pueden tomar como Violeta Mangriñán o las personas que tienen ansiedad o migrañas tiene que evitarla.

Imagen en cafetería reconocida en Instagram. FOTO: Pinterest

En todo caso, el café produce beneficios como la estimulación del sistema nervioso, es diurético, aumenta la liberación del ácido del estómago o aumenta la presión arterial. A pesar de que hayas reducido varias tazas de café, añadir más leche o te has cambiado al descafeinado, y no notas una mejoría en la “adicción”, anota las tres bebidas alternativas que te proponemos. Todas son naturales, y las frutas o verduras no faltan.

Jengibre con limón y miel

Una infusión no está orientada a ser una bebida para dormir o la relajación, también puede ser una alternativa para recuperar energía. ¿Cuál es el mejor ingrediente? El jengibre junto a la miel y el limón, es una opción para sustituir al café. Por cierto, con esta infusión aportarás a tu sistema las vitaminas D, B y C.

Cacao

¿A quién no le gusta un chocolate caliente o frío? El cacao tiene antioxidantes y teofilina que ayuda a despertar a cualquier persona, hasta al que pone varias alarmas seguidas. Eso sí, consume cacao sin azúcares, de esta manera mantendrá un sabor amargo y que junto a la leche, parecerá un café.

Smoothies

Una de las bebidas favoritas entre las influencers y celebrities es el smoothie. Contiene todo tipo de frutas y verduras, por lo que es una elección perfecta para el café. ¿Con cuál empezar? Te recomendamos mezclar fresas y calabaza o frutos rojos y espinacas. Ambas combinaciones te darán energía para hacer varios kilómetros de running.