Lucía Rivera tiene el top nude con escote corazón más atrevido para elevar tus looks con vaqueros

Con el comienzo de una nueva temporada sucede lo mismo: aparece una prenda que nos enamora al momento y no paramos de verla por todas partes. Esta vez, el protagonista en Instagram es un top nude con escote corazón. ¿Quién es la culpable de esta nueva tendencia? De nuevo, Lucía Rivera nos enseña cómo llevar el top más bonito que hemos visto hasta este momento. La modelo es muy fan de este tipo de prenda, en otras palabras, siempre que puede añade un top más a su colección. Es un básico que combina con cualquier pantalón que lleva Victoria Federica o con cualquier falda en tono naranja.

Lucía Rivera suele llevar looks aparentemente sencillos, pero no es así. Ella siempre añade una prenda que mejora al completo el outfit. Suele utilizar muchos básicos y los combina con piezas claves, como este top. Nos encanta esta prenda. Es perfecta para las noches de buen tiempo que pronto llegarán.

Este top es el modelo noventero que queda genial a cualquier mujer. Tiene un escote corazón muy impactante. Gracias a la forma de la parte delantera, esta prenda la pueden llevar mujeres con poco o mucho pecho. Lo que hace este tipo de escote corazón es crear un efecto sensual y elegante.

Al igual que nosotras, te habrás enamorado al momento de este top. Lucía Rivera lo encontró en Welcome To The Love Club. En esta firma, podrás ver prendas ideales para una boda, una cena romántica o para un sábado noche con amigas. Sigue leyendo para conocer más sobre este top.

HEART TOP NUDE (49,00 €)

Top nude con escote corazón. FOTO: Welcome To The Love Club

Sin ninguna duda, este top es un básico en cualquier armario de experta de moda. Nos recuerda a los tops de los ochenta y noventa que usaba en esa época, Madonna. Ya sabes, que las tendencias vuelven y cuando ya se anuncia en Instagram, prepárete para verlo por todas partes.