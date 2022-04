Los pantalones más originales de la temporada los tiene Casilda Finat y son de esta marca española

La primavera es tiempo de color y estampados. De dejar los tonos más apagados, oscuros y las prendas más discretas en el fondo del armario y apostar por prendas vibrantes, llenas de luz, en materiales ligeros y diferentes como el lino o el crochet, y a ser posible con un toque divertido. Y ahora parece que por fin el buen tiempo que promete acompañarnos las próximas semanas también nos empuja a ello. Si bien siempre habrá combinaciones clásicas como el blanco y el negro al que se apunta Carmen Lomana, en este Domingo de Ramos queremos arriesgar un poco más.

Pero no solo nos pasa a nosotras, si no también a la mayoría de nuestras influencers favoritas, quienes no han dudado en vestir sus feed de Instagram de las prendas más punteras de la temporada de pleno color. Uno de esos tonos imprescindibles esta primavera y posiblemente el próximo verano será el color rosa en todas sus versiones, pero especialmente en sus tonalidades más intensas, y sobre todo el fucsia.

Ya se lo habíamos visto en forma de total look hace un par de semanas a Vicky Martín Berrocal, con traje sastre y blusa de lazo de su propia firma. Pero también a Paula Echevarría sobre la alfombra roja del Festival de Málaga.

La última en sumarse a esta tendencia ha sido Casilda Finat, quien ha optado por mezclar tonos de rosa con una camisa de Zara de la temporada pasada combinada con un original pantalón con estampado de zigzag de la firma española Michonet, una firma que ya ha lucido hasta la mismísima Reina Letizia.

Pantalón rosa y burdeos abotonado, completamente bordado con dibujos en zigzag, de Michonet (149 euros)

Un look que la diseñadora ha combinado con varias piezas de su línea de joyas, como un colgante largo con detalle de corazón.