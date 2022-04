Las mujeres de 50 años y sus hijas tienen claro que para los días más fríos de primavera solo necesitan un cárdigan rosa

Parece que el frío no nos quiere abandonar y se quiere convertir en el protagonista de estos primeros días de primavera para no dejarnos estrenar todas esas tendencias que tenemos esperando en el armario a no morir congeladas al lucirlas. Que sí amigas, que ya necesitamos sol y buen tiempo para esta Semana Santa que tanto estamos esperando. Pero mientras habrá que conformarse y lucir las tendencias con la mayor dignidad posible como ha hecho Carmen Gimeno que ha sabido combina diferentes prendas de abrigo para marcarse un look de lo más primaveral sin congelarse.

Y es que nuestra influencer más 50 favorita ha rescatado del armario un precioso vestido negro de otra temporada de Zara y le ha conseguido darle el toque más en tendencia y primaveral con una prenda de abrigo como este cárdigan fucsia. ¿La clave? El color rosa o fucsia que tanto nos va a acompañar en los próximos meses.

Y es que si eres una de las tantas fanáticas del color rosa, te alegrará saber que este tono será uno de los grandes protagonistas de la paleta de colores de este año. Las tendencias de moda de 2022 dicen que hay que ver la vida en rosa (en todas sus tonalidades) y a lo largo de la primavera y el verano nos va a quedar más que claro. Y la verdad, que con el momento que estamos viviendo, nada mejor que ver la vida de color rosa.

Además, nos encanta el toque más rockero que le ha dado Carmen con estas botas negras bastas que restan la dulzura del color rosa. Un estilismo perfecto para este entretiempo que más que nunca parece invierno puro, pero queda claro que podemos seguir luciendo tendencias de primavera sin pasar frío y a la vez elevar nuestro look para lucir perfecta.