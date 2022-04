Celebra el Día Internacional del Beso con estos productos para cuidar tus labios

Aunque muy pocos lo saben, el día 13 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Beso. Una fecha creada como homenaje al beso con el récord de ser el más largo registrado en la historia, que duró ni más ni menos que 58 horas y que fue protagonizado por una pareja de Tailandia. Pero más allá del dato concreto, para muchos es un perfecto recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas. Es una expresión de intimidad que muchos defienden como placentera en sí misma, sin tratarse de un protocolo social o como preludio de nada más. También para muchos ha sido un gesto de oposición a leyes prohibitivas en ciertos países, que permiten este gesto en público a toda su población o a parejas del mismo sexo.

Una vez conocido el significado del día, a nosotras nos parece una excusa perfecta para darle importancia a nuestros labios, a los que parece que solo dedicamos atención cuando llega el momento de maquillarlos. Y si bien es cierto que todo apunta a que esta primavera, tras dos años de pandemia y con una crisis bélica en nuestras fronteras, los pintalabios serán el productos de belleza estrella -si no que se lo pregunten a Tamara Falcó que ya nos ha enseñado su color rojo favorito-, es igual o más importante cuidarlos día a día para conseguir un aspecto sano y bonito, de tal manera que no solo luzcan perfectos sin pintar, si no que nuestro pintalabios dure más tiempo.

Por ello hemos querido enseñarte hoy algunos de nuestros bálsamos labiales favoritos, que reparan toda la sequedad que nos ha causado este tiempo de mascarilla además de mantenerlos hidratados y nutridos.

Bálsamo Labial Reparador Fresa, de Alma Secret (7,28 euros)

Este bálsamo labial con un aroma infalible de fresa y una textura suave y agradable repara, flexibiliza y alivia los labios secos y agrietados. Es ideal para utilizar a cualquier hora del día y con una función ultra-reparadora y nutritiva perfecta para su aplicación antes de dormir para unos labios renovados cada mañana.

Lip Butter Balm, de Summer Fridays (23,99 euros)

Esta mascarilla de labios sedosa, 100% vegana, hidrata y calma los labios secos en segundos. Además, también puedes aplicarla antes de dormir como mascarilla nutritiva de noche.

Sugar Tinted Lip Treatment, de Fresh (21,99 euros)

Mucho más que un pintalabios, ya que este labial hidrata, protege y alisa los labios gracias a su composición exclusiva: aceites nutritivos para hidratar los labios, azúcar para conservar su hidratación y un índice de protección solar SPF 15. Y además da un color irresistible, que puedes encontrar en varios tonos.

Buttermask For Lips Overnight, de Kielh´s (24,99 euros)

Una mascarilla de labios nocturna que ayuda a reparar los labios agrietados, deshidratados o muy secos y confeccionada con un 100% ingredientes derivados de origen natural.