Dos estilistas nos cuentan qué básicos no pueden faltar en el armario de cualquier mujer de 20, 40 o 60 años

A pesar de la nieve, la lluvia y la baja de temperatura, la primavera llegó hace un par de semanas y por ese motivo tenemos que hablar de los básicos de esta temporada. Escoger y apostar por unos buenos básicos de primavera es complicado, y más en estos meses que no paramos de ver novedades cada día. Desde el chaleco viral de María Pombo, el vestido drapeado y atrevido de Eugenia Silva o el look boho de Ana Boyer. Estas tres celebrities llevan tres tendencias fundamentales para 2022. Aunque ya estemos hablando de que llevaremos en Otoño/Invierno 2022-2023, hoy toca el momento de hablar con dos estilistas profesionales del sector. Ellas nos aconsejarán sobre qué básico es la joya en tu armario.

Las alfombras rojas de los Premios Oscar, Ídolo o Goya han sido nuestra mejor guía de básicos, pero ¿cómo los trasladamos a nuestro armario? Con los consejos y trucos de Piluka Echegaray, estilista de moda; y Silvia Suárez, periodista y estilista, no vamos a tener ningún problema en ser la mejor vestida. Por cierto, ambas nos han dado las claves para vestir bien con prendas que son básicos en el armario de cualquier mujer.

Street style de la Semana de la Moda de París 2022. FOTO: Pinterest

Tanto a Silvia Suárez y a Piluka Echegaray hemos preguntado qué básicos son fundamentales para este año, qué marcas son las mejores creadoras de básicos o cuáles son esas prendas que toda mujer con 50 o 60 años necesita. Te advertimos que todo lo puedes compartir con tu amiga, tu madre o tu abuela.

“No puede faltar en tu armario el clásico cárdigan que te salva de cualquier apuro en épocas primaverales. Combinado con unos jeans en tono clarito, una camisa blanca y unas deportivas, te queda un look sencillo, simple y sofisticado”, argumenta Piluka Echegaray y continúa añadiendo una prenda que todas tenemos en el armario, el blazer. “Es nuestro plan B cuando el A no encaja del todo. Y si además la conseguimos en una talla XL es tendencia, ¡por lo que haríamos un dos por uno con esta prenda!”

Silvia sigue el mismo argumento que Piluka y explica que “los blazers son fundamentales para el entretiempo porque completan y eleva cualquier look, desde un vaquero hasta un vestido sencillo o un look más de noche”, a lo que incluye a esta pieza una tendencia que no podemos dejar pasar, el color naranja Versace “es uno de los tonos más favorecedores de la temporada y es un acierto seguro porque provoca un efecto buena cara instantáneo”

Conjunto con el naranja clásico de Versace. FOTO: Versace

¿Y qué marcas son esenciales en nuestro carrito virtual o en la ruta de compras? “Una de las firmas que más apuesta por los básicos es Pedro del Hierro”, indica Piluka y explica que es principalmente por el último desfile “la firma española apostó por vestidos fluidos con colores suaves, la camisa blanca fluida que tenemos todas en el armario o la sobrecamisa en blusa camisera de estampado. Todas estas prendas quedan fenomenal para cualquier mujer, da igual la edad”.

“Hoss Intropia sorprendió mucho en su última apuesta, principalmente por la gama de colores clásicos del día”, afirma Piluka, y finaliza en su explicación sobre qué marcas españolas son punteras en básicos, indicando que Roberto Torretta es el rey, “la última colección está repleta de básicos. Son prendas para que perduren en el tiempo”.

A Silvia le hemos preguntado sobre cuál es el básico que más nos sorprenderá este año. “Los pantalones de talle bajo. Pensaba que los habíamos dejado atrás. Reconozco que con un body o un top de fiesta pueden quedar bien, pero es que adoro el talle alto. La alternativa es el mid-irse que viene pisando fuerte esta temporada”, señala y menciona a otro tipo pantalón que es tendencia en cualquier país “los pantalones cargo”.

Bella Hadid en París. FOTO: Berzane Nasser/ABACA GTRES

La última pregunta fue común para las dos y fue sobre qué básicos son fundamentales en el armario de una mujer de 50 o 60 años. Piluka indica que “para empezar no importa la edad que tengas, siempre digo que el factor clave es la autenticidad y la actitud con la que llevas a las prendas. Aun así, hay una serie de protocolos en vestuario para poder ser más eficaces y tardar lo menos posible en saber qué nos vamos a poner. Yo recomiendo a mis clientas: unos jeans de corte recto, un vestido estampado holgado, camisas largas o una gabardina en color tierra”.

Silvia agrega que “las faldas plisadas y fruncidas, especialmente en corte midi, favorece a cualquier mujer y elevan un look a todo el mundo”, a lo que complementa que “una mujer de esa edad tiene seguridad y confianza en sí misma, así que se puede poner lo que quiera.”