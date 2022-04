Sofía Arribas, directora creativa de Sophie et Voilà: ‘Nunca quisimos ser comerciales’

Metidas ya de lleno en plena temporada nupcial, los ateliers de novias ganan todo el protagonismo. Porque seamos sinceros, una de las cosas que más importan en cualquier boda es sin duda el vestido de la novia. Pero lo cierto es que no es el único look que se repasa con lupa, el de la madre de la novia, madrina o invitadas también juegan su papel, por lo que los talleres ya cuentan con colecciones y diseños a medida también para el resto de asistentes.

Y cuando todavía nos estamos recuperando de las maravillosas creaciones que hemos visto en la Barcelona Bridal Fashion Week, hemos querido aprovechar la oportunidad para hablar con una de sus protagonistas, Sofía Arribas, el nombre que se encuentra tras la firma Sophie et Voilà, una de las favoritas de las mujeres más elegantes de nuestro país.

Sophie et Voilà nació en 2010 de mano de Sofía Arribas, directora creativa de la marca, arquitecta y apasionada de la estética, como atelier a medida. Al proyecto se unió, en 2015, Saioa Goitia, empresaria de éxito, para desarrollar la internacionalización de la firma a través de colecciones nupciales. A día de hoy, la marca cuenta con cerca de 100 puntos de venta en 18 países. Su punto fuerte está en la creación de vestidos de novia de estilo minimalista en formato a medida y colección.

Saioa Goitia y Sofía Arribas, de Sophie et Voilà FOTO: Sophie et Voilà

¿En qué os habéis inspirado para crear vuestra última colección?

Está inspirada en el gran Cristóbal Balenciaga, en su filosofía y en su forma de entender la moda. La colección va de saber que cada vestido tiene un nombre. Uno y solo uno. De decir no a eso en lo que no creo y de apostar la vida por aquello que me emociona. En Sophie Et Voilà nunca quisimos ser comerciales. En un mundo en el que adaptarse lo es todo, ser fiel a uno mismo es un lujo que muy pocos pueden permitirse.

Una tendencia potente de este año para novias y otra para invitadas

En Sophie et Voilà no seguimos las tendencias generales, tenemos un estilo propio y procuramos ser siempre fieles al mismo. Dentro de eso, nosotras apostamos por la feminidad minimalista, las siluetas fluidas y sencillas pero con toques espectaculares para las novias.

Para las invitadas, la tendencia que proponemos es romper con la uniformidad. Ser diferente ya es una tendencia en sí misma.

Un segundo vestido de novia que sirva para una fiesta de verano

Vestido Daniela, de Sophie et Voilà FOTO: Sophie et Voilà

Sin duda, nuestro vestido Daniella. Corto, cómodo, sexy, con un toque de brillo y para todo tipo de mujer

Una prenda de invitada que se pueda usar en el día a día y cómo la combinarías

La bomber de taffeta que presentamos en el desfile. Nos encanta con una camiseta blanca y unos vaqueros desgastados.

Una propuesta para madrina y otra para madre de la novia

Vestido Genoveva, de Sophie et Voilà FOTO: DOSMASENLAMESA DOSMASENLAMESA

Seguiremos apostando por la naturalidad, por el estilo y por la feminidad en ambos casos. Todos nuestros vestidos de colección pueden hacerse en color, así que los vestidos Gemma y Genoveva nos parece que cumplen los requisitos para ser dos looks impecables para madres de novia y madrina.

Un vestido para una ceremonia civil y otro para una boda en la playa

Vestido de tweed, de Sophie et Voilà FOTO: DOSMASENLAMESA DOSMASENLAMESA

Algo sobrio pero con un twist para la ceremonia civil y algo ligero y divertido para la playa.