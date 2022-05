Sí o sí vas a encontrar el look de graduación en El Corte Inglés para ser la mejor vestida del instituto o de la universidad

No todo son bodas, bautizos y comuniones. Mañana empieza junio y eso es sinónimo del comienzo de preparación del look de graduación. Tanto sí es tu último año en el instituto o en la universidad, vas a querer llevar un conjunto que todo el mundo recuerde como el más bonito y elegante de ese año. Aunque es un poco atrevido, encontrar el mejor look de graduación es más complicado que conseguir un traje o vestido elegante de boda. Por ese motivo, hemos creado una lista de prendas para no fallar en el intento y tiempo después ver las fotos y no tener que preguntar, por qué escogiste ese look. El Corte Inglés nos da la solución a esta emergencia de moda. Lo único que tienes que tener claro, qué zona del cuerpo quieres potenciar y cuál disimular.

Un momento tan señalado e inolvidable de tu vida, tiene que estar acompañado por un traje o un vestido que siempre recordarás con cariño. El Corte Inglés nos enseña las mejores opciones para ser la mejor vestida en la graduación, y además sin perder la comodidad que necesitamos para aguantar toda la noche. Recuerda que la graduación en la universidad o el instituto es una vez en la vida, y tienes que bailar y celebrar mucho ese día.

Al igual que las futuras graduadas, hemos recurrido a TikTok para encontrar inspiración. En esta red social, puedes encontrar la receta más viral del momento, o el mejor vídeo de looks de graduación para estar más guapa que Marta Lozano en el Festival de Cannes. No pierdas detalle y mira a continuación la lista de vestidos o trajes que hemos encontrado en El Corte Inglés.

VESTIDO ASIMÉTRICO VOLANTE FALDA (59,99 €)

BLAZER CON ESTAMPADO FLORAL (34,99 €)

PANTALÓN RECTO CON ESTAMADO DE FLORES (20,99 €)

MONO ESCOTE CRUZADO (199 €)

VESTIDO MIDI CRUZADO (79,99 €)

Cuatro looks para ser la graduada mejor vestida y con mayor glamour. Te aseguramos que si hacen un ranking de quién llevó el mejor conjunto, tú estarás en el top 3. Tanto el traje como el mono, también te servirá para salir un sábado noche con tus amigas o ir a una boda de última hora.

Por cierto, si necesitas poner un broche de oro al atuendo de la graduación no te olvides unas sandalias en el mismo tono y con poco tacón. Y por supuesto, una coleta o moño bajo bien estirado con dos mechones sueltos. ¡Brillarás toda la noche!