Estas son las alpargatas rosas de esparto ‘made in Spain’ que más triunfan entre las chicas que más saben de moda en Madrid y Barcelona

Las alpargatas son sinónimo de verano, vacaciones y buen tiempo. Y más si son de esparto, que nos trasladan directamente a la playa. Y eso es lo que nos ha pasado al ver las alpargatas planas que ya ha llevado Sara Baceiredo de la colaboración de su marca It’s Lava con Macarena Shoes. Pero además de preciosas, también son ‘made in Spain’. ¿Qué más se puede pedir? Irnos de vacaciones y meterlas en la maleta, que también os digo que las quiero estrenar hoy mismo por el asfalto de la ciudad. No solo nos imaginamos en la playa, en el chiringuito o en el paseo marítimo siendo las más en tendencia, si no también por las calles de Madrid o Barcelona con un vestido o unos vaqueros.

Y las alpargatas más bonitas del verano son planas, súper cómodas, rosas y nosotras ya nos las imaginamos con shorts, faldas o los vestidos más boho del momento.

Estamos hablando de estas alpargatas hechas a mano en España. Una alpargata plana destalonada de estilo mule de rafia color fucsia con detalle de bordado “it’s lava” en color crudo. ¿Pueden ser más bonitas? Ya os digo yo que no. De eso que todo el mundo va a mirarte los pies y preguntarte de dónde son. Y no es para menos.