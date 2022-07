¿Cómo saber si estás usando la talla de bikini correcta? Aquí los trucos de experta para descubrirlo

Resulta complicado en muchas ocasiones saber si ese bikini que nos gusta tanto, nos va a quedar bien o si estamos escogiendo bien la talla. A todas nos pasó en algún momento, estar incómodas en la playa o piscina por motivo de la talla del traje de baño, hasta tal punto de no salir de la hamaca, tener complejos o miedo con tu cuerpo. Para conseguir que nos quede igual de bien o mejor el bikini, que a Alba Díaz o Laura Escanes, la clave es conocer los trucos en relación a la talla del pecho. Sentirnos bien con el bañador es primordial en cualquier época del año, pero mucho más en verano. Siguiendo unos pasos muy sencillos a la hora de comprar un bikini, no vas a tener ninguna emergencia de moda. Y tu máxima preocupación, es escoger la mejor imagen para subirla a Instagram.

Tanto si quieres un bikini monocolor, estampado, con formas o el más viral de Zara, tienes que conocer qué métodos son los mejores para no fallar. Puede parecer una tarea complicada, pero hay firmas como laCorsetera que conoce a la perfección el cuerpo de la mujer y siempre tiene la respuesta correcta.

¿Quieres lucir espectacular como Pilar Rubio? Siguiendo los trucos que nos han dado desde la firma laCorsetera, vamos a estar seguras y, por lo tanto, disfrutarás de un gran día con amigas, familia o pareja en la playa o en la piscina.

Si al probarte la parte de arriba del bikini, se te queda el pecho muy bajo y la parte de arriba muy plana y vacía, laCorsetera nos indica que “Si esto ocurre, significa que te queda grande. Visualmente, esta situación provoca un desagradable efecto de pecho caído porque no se llena completamente la zona superior, dando la sensación de que está vacía” e indica que para corregir esta situación “nosotras somos partidarias de dar siempre un bikini que quede justo, pues después de tres o cuatro baños, la licra se expande y se ajusta mejor al pecho”, explica Piedad, fundadora de laCorsetera.

Piedad lleva toda la vida ayudando a las mujeres a que se sientan a gusto con su ropa interior. La fundadora nos argumenta que el error más común es la colocación y ella señala que para que no suceda esto tenemos que “Subir los tirantes muy cerca de la axila, tanto por los lados como por detrás. Después hay que recoger todo el pecho dentro de la copa con el dedo índice y angular y finalmente, una vez colocado, podrás bajar las tiras de detrás a tu gusto, no antes”.

¿A quién no se le subió en alguna ocasión el bikini cuando te has metido en el agua? Esto es por una mala decisión de talla. Piedad afirma que si te pasa esto con normalidad “la talla es más grande de lo que debería ser. Esto también puede ocurrir cuando jugamos a algún juego, como las palas, y hay demasiado movimiento de pecho, cuando debería estar bien sujeto. Es posible, además, que el error no esté en la talla únicamente, sino también en el tipo de bikini, porque el elegido no aporta la sujeción adecuada para nuestro tipo de pecho”.

El último y el más importante de los trucos es sobre el contorno marcado cuando te quitas el bañador. “No estás utilizando la talla adecuada y necesitarás una más. Si la marca es en el hombro, el problema es del tipo de bikini y no de la talla, pues la falta de sujeción en el pecho provoca que el tirante esté demasiado apretado, intentando subir el pecho sin éxito”, finaliza Piedad.