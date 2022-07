Paula Echevarría ha encontrado el top de Zara que hace tipazo con los vaqueros de tiro alto de Primark para todas las noches de verano

¿Cómo llevar vaqueros en verano? Pues Paula Echevarría tiene la clave. Y es que la actriz asturiana está disfrutando de sus vacaciones en familia en Marbella y nos ha dejado este lookazo con el que anoche se fue de fiesta. Porque sí amigas, los vaqueros también son para el verano y más si estás en ciudades de playa que por la noche hace más fresquito que en el infierno de Madrid. Y no solo es que Paula Echevarría haya llevado vaqueros, si no que los ha combinado con un top cortito de nueva colección de Zara que además resalta el bronceado. Y no ha necesitado más para marcarse un estilismo perfecto para las noches de verano.

¿Quieres copiar el look de Paula Echevarría? Pues atenta porque hemos encontrado el top de nueva colección de Zara que te vas a ir a comprar hoy mismo para meterlo en tu maleta de vacaciones e irte directa a la playa.

Top corto estampado (29,95 euros)

Top corto estampado. FOTO: Zara

Se trata de este top corto de escote cruzado y tirantes anchos con aplicación de cadena metálica con detalle de frunces laterales y elástico tipo nido de abeja en espalda, además de cierre con cremallera oculta en costura.

Lo que no tenemos dudas es que nos vamos ahora mismo al Zara más cercano a buscar este top y de paso a Prrimark por estos vaqueros de efecto tipazo de los que Paula Echevarría ha hecho que nos enamoremos.