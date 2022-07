Un casero llamado Amancio Ortega: éstas son sus joyas inmobiliarias

Un año lleno de cambios para Inditex

Este 2022 sin duda ha sido un año de grandes cambios para Inditex. El pasado 1 de abril se producía el relevo en la cúpula la compañía, asumiendo Marta Ortega Presidencia no ejecutiva del Grupo. Hace pocos días, la hija del fundador de Inditex se enfrentaba a su primera Junta General de Accionistas, que debía ratificar su nombramiento como presidenta y el de Óscar García Maceiras como consejero delegado. Vestida, como no, de Zara, con un vestido blanco en crepe de seda tipo túnica, presidió un acto lleno de significado, ya que representaba la culminación del proceso sucesorio al frente del gigante textil. «Inditex es el lugar donde siempre he querido estar», aseguró Ortega. Y es que la hija del fundador lleva años trabajando en la empresa familiar, desde 2007. Tras graduarse en International Business por la European Business School de la Regent’s University de Londres, se incorporó a la plantilla de la tienda Zara de King’s Road en Londres y, posteriormente, ejerció tareas profesionales en diferentes destinos internacionales y áreas de negocio del grupo. En la junta estuvieron presentes todos los consejeros, a excepción de Amancio Ortega, para quien su hija tuvo unas emotivas palabras.

No se pudo ver juntos a padre e hija en la junta, pero sí tres días después, donde acudieron, en compañía de toda la familia, al concurso internacional de saltos que se celebró en el Centro Hípico de Casas Novas, en Arteixo. En el evento se pudo ver al fundador de Inditex ayudándose de una muleta para caminar debido a una lesión que, según aclararon desde la empresa, es leve. Aunque son frecuentes las imágenes en las que padre e hija comparten plano, había expectación por captar la primera instantánea de ambos ya con Marta como presidenta de la compañía.

Pero los cambios no solo se han producido en Inditex, sino también en el «family office». Pocos días antes de que asumiera la Presidencia del grupo, Amancio Ortega decidió sentar a su hija menor en el Consejo de Administración de Pontegadea como vocal, donde también ocupan sillones Amancio Ortega, como presidente; su esposa Flora Pérez, como vicepresidenta; Roberto Cibeira, como consejero delegado, y José Arnau, vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Inditex en calidad de consejero externo dominical.

Marta Ortega también es vicepresidenta de Partler y miembro del patronato de la Fundación Amancio Ortega.

Resultados

En los primero resultados que presentaba la nueva cúpula directiva, Inditex obtuvo en su primer trimestre fiscal (que comprende el periodo entre febrero y abril) un beneficio neto de 760 millones de euros, lo que supuso un aumento del 80% en relación al mismo periodo del año anterior, y lo lograba en un periodo de incertidumbre marcado por la Guerra de Ucrania. Las cifras, que se presentaron el pasado mes de junio, incluían una provisión de 216 millones de euros, precisamente, por los gastos estimados en Ucrania y Rusia en la totalidad del ejercicio 2022. Sin esta provisión, el resultado hubiera alcanzado los 940 millones de euros.

Por su parte, la ventas crecieron un 36%, hasta los 6.742 millones de euros, apoyadas por la fuerte recuperación del tráfico en las tienda. La venta online continuó mostrando fortaleza, pero mostrando su fortaleza, aunque se situó un 6% por debajo en relación al mismo periodo del año anterior.