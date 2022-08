Qué es la moda VSCO girl y por qué el verano es el momento perfecto para ponerla en práctica

Parece que la única red social que existe para compartir fotos en el mundo occidental es Instagram. Si bien TikTok gana cada vez más fuerza entre los usuarios jóvenes (que Facebook pierde estrepitosamente), Twitter se mantiene como un foro de noticias y opiniones públicas y Youtube sigue siendo el sitio al que acudir para ver tutoriales, vídeos largos, videoclips incluso películas, hay una aplicación que está causando furor entre la Generación Z, VSCO. Aunque para muchos esta plataforma surgida en 2011 no es más que una aplicación de edición de fotos y vídeos, lo cierto es que va mucho más allá, y a su alrededor ha surgido una auténtica comunidad formada principalmente por mujeres con una estética clara que huele a playa y a verano.

Si bien no fue hasta el año 2019 cuando lo que podríamos llamar una nueva tribu urbana empezó a hacer acto de presencia. Esta venía formada por chicas jóvenes con cierta nostalgia noventera, preocupadas por el medio ambiente y luciendo prendas veraniegas y relajadas, donde los colores alegres son los protagonistas. Solo hay que usar el hastag #vscogirl en cualquiera de las redes sociales para ver como los shorts vaqueros, los crop tops o los vestidos de flores son la tónica general.

Todo esto hace que sea una moda perfecta por estar pensada especialmente para el verano. Una especie de estilo californiano, o de la Costa Oeste norteamericana en general pero llevado durante todo el año. Algo que, por razones obvias, no podemos hacer en España, a no ser que vivas en Canarias. Los tutoriales y vídeos sobre esta estética y la transformación del estilo para adaptarlo a esta corriente plaga Instagram. Y lo cierto es que no nos sorprende, ya que pregona la naturalidad estudiada. Fotos cuidadas sí, pero sin poses demasiado artificiales ni imposibles. Algo que se traslada también a la ropa. con cierto aire retro, al igual que los filtros disponibles.

Camiseta estampada, de Levi’s (19,35 euros)

Camiseta estampada, de Levi’s FOTO: Levi’s

Short vaquero frutas, de Desigual (29,97 euros)

Short vaquero frutas, de Desigual FOTO: desigual

Zapatillas Old Skool, de Vans (74,95 euros)

Zapatillas Old Skool, de Vans FOTO: Vans

Pack 2 coleteros algodón, de Mango (12,99 euros)

Pack 2 coleteros algodón, de Mango FOTO: Mango

Choker de conchas, de Bijou Brigitte (9,95 euros)

Chocker de conchas, de Bijou Brigitte FOTO: Boris Borisov

En cuanto a los complementos, las VSCO Girls tiran de clásicos como las zapatillas de lona más famosas del mercado, Vans o Converse, boleteros grandes y coloridos, que no se llevan en el pelo, si no en la muñeca, y accesorios de conchas, el símbolo perenne del verano.