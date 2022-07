Carmen Lomana rompe Instagram con el bañador naranja con transparencias que es tendencia tengas 40 o 70 años

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Por eso la llamamos Carmen de España. Y es que no lleva ni una semana de vacaciones en su querida Marbella y ya nos ha dejado varios looks que se convierten en fuente de Inspiración para nuestros looks de vacaciones aunque Tamara Falcó e Isabel Preysler le copien sus vestidos de Zimmerman. Si ayer nos enamoraba con un original vestido con estampado de tomates, hoy lo ha hecho con esta maravilla de bañador naranja con transparencias. Una prenda que ha revolucionado a sus seguidoras de Instagram que no han dejado de preguntar de dónde era y por lo que hemos podido leer, Carmen Lomana ha explicado que lo compró en una tienda de Marbella, es de firma francesa aunque no recuerda el nombre y cortó la etiqueta.

Pero no solo se han fijado en el bañador de nuestra socialité, si no en el tipazo que luce Carmen Lomana que mañana cumple 74 años. ¿Dónde hay que firmar? Porque vamos, la perfecta silueta de Carmen no la tienen ni muchas chicas de 30 años. Necesitamos saber su secreto para la eterna juventud, pero de momento, nos conformamos con inspirarnos con los estilismos que nos deja a diario, hasta estando de vacaciones.

Un bañador precioso, con escote con apertura y un diseño de lo más maravillosa que combina piezas en naranja con otras de color carne que simulan las transparencias. Aunque no hemos encontrado la firma del bañador de Carmen Lomana seguiremos buscando. Todo mientras esperamos que vestido elige nuestra querida Lomana para celebrar su cumpleaños en Marbella después del fiestón que organizó en el Santo Mauro de Madrid hace unas semanas para celebrara su santo y cumpleaños con amigos. Si en aquella ocasión lució un precioso vestido de Zimmermann, expectantes estamos para ver el que luce el día de su cumpleaños.