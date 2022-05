María Fernández-Rubíes ya tiene el vestido perfecto del verano y lo firma Oysho

A estas alturas a nadie le queda ya ninguna duda de que el “Very Peri” es sin duda el color del verano. Sí, hablamos de ese tono entre lavanda, lila y morado que la empresa Pantone bautizó en el honorífico título de color del año. Y desde ese momento muchas son las influencers, pero también las marcas que se han volcado con ello y no han parado de ofrecer prendas y accesorios consagradas a este color. Hemos visto desde vestidos de invitada como el de Mery Turiel hasta pantalones vaqueros.

Aunque si nos tenemos que quedar con una experta en lucirlo esa es sin duda María Fernández-Rubíes. Y es que esta influencer madrileña se ha ido convirtiendo poco a poco y casi in darnos cuentas en la española que mejor maneja el mix de colores en la red social, demostrando que el color block no entraña ningún secreto para ella. Sus looks son una mezcla perfecta de tendencia, patrones sencillos y tonos inesperados.

Es por todo esto que no nos ha sorprendido nada verla lucir en su último post una de las prendas que tiene todo lo necesario para convertirse en el próximo vestido viral del verano. Nos referimos a un bonito vestido de Oysho que ya huele irremediablemente a playa. Suelto, ligero, de largo al tobillo y con uno de los escotes más favorecedores de esta época del año, el cuello halter, perfecto para presumir de hombros y de moreno. Además, el diseño incluye una pequeña abertura debajo del pecho que le da un aire todavía más sexy. Eso sin olvidar su bonito estampado floral, sí, en color “Very Peri”.

Vestido largo estampado con escote bandeau y tirantes con lazada al cuello, de Oysho (45,99 euros)

Vestido largo estampado con escote bandeau y tirantes con lazada al cuello, de Oysho FOTO: oysho

Solo necesitas unas sandalias planas o incluso chanclas y un bolso tipo capazo para lucirlo durante el día. Cámbialo por una cartera de mano de tela o rafia y unas alpargatas para cualquier plan de noche.