Necesitamos un amigo con piscina para copiarle a Mar Flores este bañador estilo corsé de efecto tipazo a los 35 o 53 años

Empezar agosto en la piscina en la playa. Aunque seamos mayoría los que aún no nos hemos ido de vacaciones o los que ya han vuelto. Por eso nosotras tenemos claro que necesitamos un amigo con piscina para poder copiarle a Mar Flores esta maravilla de bañador de estilo corsé que no puede ser más tendencia y más elegancia. Porque es tan bonito que lo puedes llevar a modo de body con unos vaqueros o una falda midi. Si la semana pasada, Mar Flores rompía Instagram luciendo tipazo a sus 53 años con una maravilla de bikini de la firma española de Laura Vecino, esta semana lo hace con este de la firma Eres que nos recuerda a un corsé tan en tendencia esta temporada. Pero no solo eso, Mar Flores sabe que es una tendencia que vamos a seguir llevando durante los próximos meses.

Por eso solo necesitamos un amigo con piscina este miércoles para poderle copiar a Mar Flores esta maravilla de bañador. Los corsés se han impuesto a golpe de redes sociales y se han repetido hasta la saciedad en las propuestas de las pasarelas de otoño-invierno 2022/23. De hecho, el corsé nunca se ha ido del todo, especialmente después de que en 1970 Vivienne Westwood los recuperara y cambiara por completo su significado. Después de la británica llegarían diseñadores como Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier o Alexander McQueen para encumbrarlo a lo más alto de la moda.

Stories de Mar Flores. FOTO: @marflores_mar

Bañador entero Cleodore, de Eres (495 euros)

Bañador anillas. FOTO: ERES

No tenemos dudas de que también te has enamorado del bañador de Mar Flores. Aunque su opción se nos va un poco del presupuesto, hay miles de opciones de lo más parecidas en marcas low cost. Porque como decimos, es un bañador que también puede pasar como body para llevar con un falda midi de estilo pareo o con unos vaqueros anchitos de tiro alto y sandalias de tacón.