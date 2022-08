Del blog a Instagram: Paula Echevarría o cómo llegar a los 45 años siendo toda una referente de moda en nuestro país

Paula Echevarría es una de las mujeres más seguidas de España, una de las mujeres que se creó a ella misma como referente en moda y que ha sido considerada una de las grandes influencers de nuestro país, todo el mundo quería vestir como Paula Echevarría. Pero, espera, empecemos desde el principio. Paula Echevarría es una actriz española que comenzó a escribir un blog de moda para una conocida revista y que cuando apareció Instagram se convirtió en todo un reclamo publicitario, todas las marcas la querían y llegó a tener grandes cachés por acudir a un photocall. La actriz estuvo casada durante doce años con el cantante David Bustamante y tuvieron juntos a su hija Daniela. Hace unos años, se separaron y Paula Echevarría volvió a tomar protagonismo en los photocalls, junto a su nueva pareja, Miguel Torres, y en la moda. ¿Se ha convertido la actriz en un referente de moda? La asturiana cumple años esta semana y hemos querido hacer un recorrido por su trayectoria hasta convertirse, con (casi) 45 años, en la mujer que es hoy en día.

Si algo tiene Paula Echevarría (y ha tenido siempre) es buen gusto a la hora de vestir. Su pasión por la moda nos ha dado grandes momentos en las redes sociales y en los photocalls. La actriz ha experimentado, en los últimos años, mucho con su estilo y eso se nota. Desde usar un estilo más relajado hasta llegar al más sofisticado, pasando por el sport chic o mostrarnos looks de embarazada dignos de una gran editora de moda (mucho antes de Violeta Mangriñán)

Durante el 2022, Paula Echevarría ha vuelto a su esencia, volvió a conquistar los flashes de las cámaras como lo hacía antes. La hemos visto brillar en los Premios Goya 2022, celebrados en Valencia, donde con un elegante vestido negro robaba el protagonismo de la alfombra roja.

Meses más tarde, pudimos disfrutar de ella en el Festival de Málaga con un look en color rosa fucsia, muy sofisticado. Su gran lazada y los maxi pendientes hacían que su presencia por la alfombra roja tuviese aún más protagonismo.

Además, la actriz, también se apodera del street style, porque cada look que nos enseña (o que le pillan los paparazzis) es digno de una gran editora de moda que vive su gran pasión. Sin duda, Paula Echevarría no es solo una gran actriz, si no que también hace de la moda, su forma de vida.

De hecho, ya lo notamos este verano en la cena de Pinko en Marbella, con un look tremendamente veraniego y chic. Un estilo con el que la actriz lució radiante su bronceado y daba comienzo a sus días de verano la capital de la Costa del Sol. O sus apariciones públicas en el festival Starlite de Marbella, donde no necesita nada más que un top precioso para demostrar que ella es la protagonista.

Así es como Paula Echevarría pasó de ser una editora de moda en una conocida revista y se convirtió en la celebrity que Instagram merecía. La actriz llegará a los 45 años el próximo 7 de agosto y tenemos que confesar que si esto es así, nosotros también lo firmamos.