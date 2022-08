El caftán es el vestido de agosto y Amelia Bono tiene claro que las mujeres que más saben de moda lo llevan con sandalias doradas planas

Aún queda mucho verano, aunque los días cada vez pasen más rápido. O lo que es lo mismo, aún nos quedan muchos looks veraniegos que lucir aunque llegue una DANA a España que por fin dicen que va a hacer que bajen las temperaturas y que Madrid deje de ser un infierno. Y todas nuestras esperanzas están puestas en ella. Mientras, Amelia Bono sigue disfrutando de sus maravillosas vacaciones en Marbella con toda su familia y dejándonos looks perfectos para copiar cuando nosotras hagamos nuestra maleta de vacaciones. Pero en la suya, hay una prenda que no puede faltar, el caftán. Y eso solo puede significar una cosa, que todas queríamos copiar a la mujer de Manuel Martos para nuestras vacaciones de verano. O las afortunadas que estén hoy en la playa para copiarla. Porque no hay dudas que el caftán, desde el verano pasado, se convirtió en una de las prendas estrella de las españolas que más saben de moda. Y Amelia Bono es una de ellas.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Amelia Bono es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Vicky Martín Berrocal, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella.

Aunque Amelia Bono no ha contestado a su legión de seguidoras que le preguntaban de dónde era el caftán, y nosotras tampoco lo hemos encontrado, no hay problema porque en Zara hay muchas versiones de esta prenda estrella. Pero no solo en Zara, también en todas las tiendecitas de los pueblos de playa donde veraneamos. Y en Marbella como Amelia Bono lo encontrarás en todas las tiendas. Pero para llevarlo como toda una insider de moda, no te olvides de combinarlo con una sandalias doradas planas.