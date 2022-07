Nos vamos directas a Zara a por el vestido rojo con volante de efecto tipazo con el que Amelia Bono se ha ido de fiesta

Y nosotras también queremos irnos de fiesta si es con este vestido de nueva colección de Zara que parece de Alta Costura. Quien dice de fiesta, dice a disfrutar de la Feria de Málaga, porque lo tiene todo, es rojo, con volante, fresquito y perfecto para darle ese toque flamenco y andaluz a tu estilismo, sin ir vestida de gitana. Eso sí, Amelia Bono no se ha esperado y lo ha estrenado para irse de cena de cumpleaños con sus amigos y disfrutar del viernes noche que tanto nos gusta. Y todo eso que pedimos, lo tiene este vestido de Zara por el que nos hemos olvidado de las rebajas, pero no solo nosotras, también Amelia Bono. Porque no hay nada más tendencia que un vestido asimétrico y con volumen. Y no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que se lo vamos a ver a Rocío Osorno o a Paula Echevarría próximamente en su cuenta de Instagram.

Y es que si en la Feria de Abril maravillamos con los looks que eligieron las famosas e influencers para ir a disfrutar del albero y las casetas, deseando estamos de ver que estilismos eligen para la Feria de Málaga 2022, se vistan o no de gitanas. ¿Qué look ponerte para ir a la Feria de Málaga? Teniendo en cuenta que es a mediados de agosto, mejor intentar alejarse de la manga larga si no te vas a vestir de flamenca, porque puede ser que acabes desmayada por el calor. Pero ha sido ver el top de lunares y flor de nueva colección de Zara que ya ha estrenado Amelia Bono y enamorarnos.

Vestido asimétrico volumen (39,95 euros)

Vestido asimétrico. FOTO: Zara

¿Aún no lo habías visto en la web de Zara? Yo os tengo que reconocer que sí que lo había visto pero que no me acababa de convencer sin verlo puesto, y ha sido ver a Amelia Bono en este vídeo de Instagram y enamorarme completamente. Un diseño corto con escote asimétrico con detalle de volante en mismo tejido y drapeado lateral con pliegues.