En Marbella el vestido cut out de Amelia Bono es todo lo que necesitan las mujeres mejor vestidas con sandalias planas fantasía

Las noches de verano son para cenar fuera. O está claro que eso es lo que piensa Amelia Bono que está disfrutando de este verano tan especial al máximo. Un verano de nuevo todos juntos para poder disfrutar de su marido y sus hijos como a ella tanto le gusta. Y lo que más nos gusta de estas vacaciones de la hija de José Bono entre Marbella e Ibiza, es que nos está dejando estilismos perfectos para poder copiar nosotras en nuestras vacaciones (cuando lleguen). Porque si hay algo que nos gusta de las noches de verano es poder lucir esos vestidos más especiales que nos hacen el look completo sin chaquetas para poder lucirlos en todo su esplendor. Y eso es lo que pasa con esta maravilla de vestido de lo más en tendencia que ha lucido Amelia Bono: cut out y en el binomio blanco y negro. Pero no solo eso, también lo ha combinado con las sandalias planas más fantasía de todo el verano. Como también hace Rocío Flores.

La tendencia del ‘cut out’consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, es la pasarela de la calle quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta en moda.

Vestido Cole, de Colour Nude (195 euros)

Vestido cut out. FOTO: Colour nude

Sandalias Valentina, de Bo Star (139 euros)

Sandalias fantasía. FOTO: BoStar

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Amelia Bono nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace unos meses. Una de las grandes tendencias de este verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, Paula Echevarría y ahora Amelia Bono son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.