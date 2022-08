Zara tiene los tops más sofisticados que vas a llevar en todas tus fiestas de verano y de otoño

Rocío Osorno fue la primera en dar el pistoletazo de salida a esta nueva tendencia que pone el foco de atención en los tops, pero no en cualquiera, si no en los de Nueva Colección de Zara. Y es que solo hay que darse un paseo por Instagram para darse cuenta como la matriz de Inditex no para de conseguir prendas virales día tras día, como es el caso del último vestido que ha lucido Amelia Bono o el vestido midi satinado con el que la Reina Letizia ha conquistado Mallorca.

Pero volviendo a los tops, tenemos que reconocer que la firma gallega ha creado diseños que bien parecen de Alta Costura, donde los volantes, el encaje, los bordados, el satén, las lentejuelas o el jacquard son los auténticos protagonistas. Disponibles en todas las tallas, formas y colores, en la página web podemos ver cómo se combinan con todo tipo de prendas, desde unos sencillos vaqueros hasta con faldas a juego o pantalones tipo sastre.

Además, si ponemos el foco en las tendencias de la próxima temporada, veremos como el lino que ha sido y todavía es el protagonista indiscutible del verano, va siendo relegado en favor de telas mucho más lujosas, que consiguen subir de nivel cualquier look. Aunque todavía no los hemos visto demasiado por Instagram, donde reinan todavía los modelos de crochet o los tipo pañuelo, y en donde las formas de anudarlo dan opción a mil y un modelo diferentes, podemos pronosticar casi con toda seguridad que en tan solo unas semanas serán la prenda más predominante de la red social y también de la calle.

Top volante jacquard, de Zara (22,95 euros)

Top halter eslabones, de Zara (25,95 euros)

Top puntos botones joya, de Zara (22,95 euros)

Top crop asimétrico, de Zara (17,95 euros)

Cuerpo asimétrico volantes, de Zara (35,95 euros)

Top volantes tul, de Zara (29,95 euros)

Top corsetero plumas, de Zara (25,95 euros)

Nuestro consejo es que apuestes por modelos extremos, sin miedo a arriesgar, donde los colores intensos como el fucsia, los tonos metalizados, especialmente el dorado y el bronce, son los protagonistas. Así como los tejidos de inspiración romántica, como el tul, o los detalles lujosos como las plumas, el strass o incluso los añadidos tipo collares, como de eslabones. Estos son los modelos que no te quitarás en lo que queda de verano y que te acompañarán a todas tus fiestas del próximo otoño.