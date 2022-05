Blusas de entretiempo, la mejor prenda que puedes llevar cuando no sabes qué ponerte

Entrados oficialmente en el mes de mayo, parece que el tiempo no termina de acompañarnos, y tan pronto nos levantamos un día con un sol radiante como nos encontramos a media tarde con una tormenta y lluvia intensa que nos deja empapados en menos de 5 minutos. Es lo que muchos llaman el entretiempo, esa estación no oficial que parece sucederse después del invierno, y que puede provocar que salgas de tu casa sintiendo que sigues en invierno y volver pensando que en unas pocas horas has pasado directamente al verano.

Esto requiere una serie de prendas básicas, o las famosas llamadas fondo de armario, no solo que te hagan salir airosa de cualquier evento que puedas tener, si no que además permitan sortear este inestable clima luciendo a la vez abrigada y fresca, según la ocasión lo requiere. Pero, ¿parece imposible y hasta contradictorio verdad? Pues estás equivocada, y te lo vamos a demostrar con una sola prenda, la blusa.

Puntualizamos aquí la diferencia que para nosotras reside en el movido de ser de la blusa respecto a la camisa, y es que la primera carece de cuello de pico y muchas veces hasta de botones, a diferencia de la segunda. Además, mientras las camisas suelen ser lisas o con estampados de rayas o cuadros, las blusas se prestan a mucho más romanticismo, incluyendo en sus diseños desde estampados de flores hasta detalles todavía más románticos como cuellos Peter pan, mangas abullonadas, trozos de encaje o piqué y botones de fantasía.

Nuestro consejo es que pruebes a combinarla con unos sencillos vaqueros, zapatos cerrados y cómodos durante el día, como bailarinas o deportivas, y una chaqueta especial, como una chaqueta de tweed o una biker de cuero. Así irás a la vez protegida del frío sin pasar demasiado calor en cuanto suban las temperaturas.

Blusa con bordados en contraste, de Zara (29,95 euros)

Blusa con bordados en contraste, de Zara FOTO: Zara

Blusa con estampado floral y cuello en V, de Monki (25 euros)

Blusa con estampado floral y cuello en V, de Monki FOTO: Monki

Blusa blanca con detalle de fresas en los botones y cuello de piqué, de &Other Stories (99 euros)

Blusa blanca con detalle de fresas en los botones y cuello de piqué, de &Other Stories FOTO: &Other Stories

Blusa cruzada botones con estampado floral, de Mango (19,99 euros)

Blusa cruzada botones con estampado floral, de Mango FOTO: Mango

Blusa con diseño jacquard y peplo, de H&M (24,99 euros)

Blusa con diseño jacquard y peplo, de H&M FOTO: H&M

Otra opción más sofisticada es lucirla por dentro de pantalones sastre y combinarla con americanas, o incluso con faldas midi y chaquetas o jerséis de punto fino. Por todo ello hemos querido dejarte nuestras opciones favoritas de las tiendas para todos los gustos.