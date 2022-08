Nuria Roca ha dado con el vestido perfecto de entretiempo y está de rebajas

El verano no ha terminado, y como prueba solo hay que ver como una de las prendas favoritas de la temporada sigue siendo el vestido. En mil y una versiones, largos y colores, quizás sea por su comodidad a la hora de vestir o por su feminidad implícita que es un básico que no falta en casi ningún armario femenino, pero especialmente cuando llega esta época del año.

Por ello es normal que muchas veces una de nuestras obsesiones de moda sea buscar un diseño con el que poder afrontar un sin fin de situaciones diferentes: a saber, desde una boda hasta una tarde informal o un día de paseo. Si además se trata de una prenda que no se ensucia fácilmente o que no se arruga la cosa va ganado muchos puntos extras. Aunque luego faltaría por entrar en el tema del corte, ya que no todos sientan igual de bien a todo tipo de siluetas.

Sin embargo hay un diseño que lleva desde la década de los 70 enamorando a todo tipo de mujeres por lo favorecedor que resulta a todo tipo de cuerpos, los vestidos wrap o vestidos cruzados. Lanzados al mundo de la moda por la diseñadora Diane von Fürstenberg, es una de esas pocas prendas que ha conseguido mantenerse imperturbable en el tiempo en cuanto a su éxito.

Vestido Adela, de Tanuca (75 euros)

Vestido Adela, de Tanuca FOTO: Tanuca

Como prueba el último look que nos ha dejado Nuria Roca. La presentadora aprovechó el fin de semana para salir a cenar en compañía de unos amigos, y fiel a su estilo tan propio quiso lucir original y cómoda. Algo que consiguió gracias a un vestido cruzado con original estampado de flores de la firma Tanuca, una marca española asentada en Barcelona cuyos diseños hechos en Portugal son un auténtico sueño.