Copia el look de Nuria Roca y disfruta de la comodidad en tus días de vacaciones

Nuria Roca está muy activa en sus redes sociales durante el verano, nos está dando grandes momentos y enseñando cada uno de los rincones que visita, antes de volver a la televisión. La presentadora está en plena gira de teatro con ‘La gran depresión’, obra que representa junto a Antonia San Juan y que le ha llevado hasta San Sebastián. Pero, lo que no podía dejar de hacer la valenciana es visitar una de las playas más bonitas de España, la playa de la Concha. Así que eligió un look relajado para su paseo por Donosti y descubrió los rincones más bonitos de la ciudad vasca.

Pero, nosotros, como siempre, queremos saber que se encuentra detrás de los estilismos de Nuria Roca y aunque sabemos que este look relajado es de su armario personal, no podíamos dejar de investigar para que todas podáis replicar su outfit en vuestras vacaciones de agosto. Y, lo hemos encontrado.

¿Quieres copiar el look de Nuria Roca? La verdad que dan ganas de pasear por la playa con este vestido estilo camiseta de ASOS que luce la presentadora, aunque será un poco complicado, está agotado. Pero, hemos encontrado la réplica perfecta, para que este look no se nos pueda pasar. Ahora puedes copiar el look de Nuria Roca con el vestido ligero Navy de Zalando y lo mejor de todo, es que está rebajado. Eso sí, no te olvides combinarlo con tus sandalias planas de confianza para dar un estilo comfy ideal para pasear por las calles de tu próximo destino de vacaciones.

Vestido ligero Beyond (19,60€)

Vestido ligero Beyond de Weekday FOTO: zalando

No digáis que no, Nuria Roca es todo un referente para aquellas mujeres de 50 años que sienten su juventud muy presente. Vive la moda con la ilusión que la colaboradora de ‘El Hormiguero’, lo hace y si tienes ocasión, estas vacaciones, no te pierdas su obra de teatro.