Monos de lino, la prenda favorita de las expertas en moda que te soluciona los días de trabajo en verano

En plena ola de calor, cuando los termómetros de casi toda España han alcanzado, o al menos rozado los 40 grados, muchas de nosotras todavía tenemos que enfrentarnos todas las mañanas al armario para elegir qué ropa ponernos para ir a trabajar. Y la mejor opción en estos momentos es optar por prendas ligeras, cómodas y que consigan a la vez mantenernos frescas frente al calor pero sin perder el estilo ni la elegancia.

Muchas veces, solemos pensar equivocadamente que cuanto menos ropa llevemos menos calor pasamos, pero esto no es del todo cierto. Hace tiempo aprendí a fijarme como las personas que vienen de países desérticos, donde el calor es extremo, cubren sus cuerpos completamente con telas ligeras y en colores claros que consiguen mantener lejos el calor, pero sin mostrar apenas algo de piel. Ahora, y tras probar esta teoría por pura curiosidad, debo decir que tienen razón, ya que he pasado menos calor muchas veces con pantalones largos de lino que con shorts vaqueros.

Por ello, si me pongo a pensar en una prenda que cumpla con estas características y que a la vez sea apta para el trabajo y cualquier reunión formal que pueda tener solo se me viene una a la cabeza, el mono de lino. Debo confesar que soy una clara fan de los monos en general, ya que me parecen una opción perfecta, cómoda y rápida para vestirme cada mañana sin perder tiempo.

Pero si a esta prenda le sumamos uno de los materiales eternos y favoritos del verano, el lino, ya cumple todos los requisitos para convertirse en la prenda estrella del verano. Además, es apto en todo tipo de patrones, ya sea tipo boiler suit o de corte más romántico y femenino.

Mono camisero con lino en color arena, de Zara (39,95 euros)

Mono camisero con lino en color arena, de Zara FOTO: zara

Mono de lino de tirantes con cinturón a juego, de COS (89 euros)

Mono de lino de tirantes con cinturón a juego, de COS FOTO: COS

Mono largo con mangas abullonadas, de Mango (39,99 euros)

Mono largo con mangas abullonadas, de Mango FOTO: Mango

Mono de lino con volantes, de & Other Stories (99 euros)

Mono de lino con volantes, de & Other Stories FOTO: & Other Stories

Mono de lino en color burdeos, de Reserved (69,99 euros)

Mono de lino en color burdeos, de Reserved FOTO: Reserved

Nuestro consejo es que apuestes mejor por modelos largos, o al menos por debajo de la rodilla, ya que son los que podrás usar en todo tipo de ocasiones. Y en cuanto a colores no temas en usar cualquiera que te guste, desde el clásico color natural del lino hasta tonos azules, verdes o incluso rosas.