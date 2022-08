Ana Obregón deslumbra en Mallorca como toda una diva a sus 67 años con el bañador de crochet de tiro alto efecto tipazo con cinturón joya

Las más jóvenes no sabréis de que os estamos hablando, pero aquí, las que ya somos señoras como diría Lucía Be, no nos podemos imaginar un verano sin el mítico posado de Ana Obregón en la playa, dentro del agua y con decenas de fotógrafos alrededor, ni tampoco sin canción del verano. Esas cosas que pasaban antes de Instagram y que ahora ya han desaparecido. Sí, como la mítica capa de Ramontxu en Las Campanadas, a la misma altura están las dos cosas. Esos momentazos de la historia de la televisión y de las revistas del corazón que solo entendemos aquellos que por los 90 ya habíamos empezado a hablar y hacer zapping en la televisión. Por eso, no podemos estar más felices de que este verano ya haya vuelto el posado en bañador de Ana Obregón desde hace unos meses, pero a menos de una semana de terminar agosto, nos ha querido dejar una fotografía de diva total para deslumbrar desde Mallorca. Y por eso, de todas las imágenes que ha publicado Anita en su cuenta de Instagram, nosotras nos quedamos con esta en blanco y negro que nos recuerda a toda una actriz de Hollywood. Y junto a Carlota Corredera se ha convertido en la imagen del día en lo que a posados de final de verano se refiere.

Los tiempos han cambiado amigas, y también ha cambiado Ana Obregón, que ha dejado atrás sus bikinis y bañadores más extravagantes para posar con este maravilla de bañador de crochet que ha combinado con un cinturón ancho de hebilla joya para marcar cintura y unas gafas blancas de estilo retro de la firma que es imagen este verano junto a María Pombo o Bertín Osborne.

Ana Obregón ha elegido un bañador de la firma Maiyo bicolor en blanco y negro y tejido de croche con tiro súper alto en la braguita y cuello halter con escote en ‘V’, todo ello perfecto para resaltar aún más su tipazo tengas 40 o 60 años. Un bañador de crochet que costaba 133,95 € y ahora 72,95 €.

Bañador Freya, de Maiyo (72,95 euros)

Bañador Ana Obregón. FOTO: Maiyo

El crochet es la técnica que hace referencia a un tipo de tejido realizado generalmente con hilo o con lana que lleva presente en la moda desde tiempos inmemoriales. Generalmente asociado a nuestras abuelas, o incluso a esos tapetes tan típicos que cubrían las mesas camillas de sus casa, y que están en nuestros recuerdos de la más tierna infancia. Si bien es cierto que durante un tiempo sufrió el desprecio de la moda, parece que esto está apunto de acabar. Puede que sea por el revival que están sufriendo otras décadas estilísticas como la de los 70 o porque la pandemia nos ha despertado hobbies caseros prácticamente olvidados, y este puede ser uno de ellos.